Užas u Sidneju: Žena u kritičnom stanju nakon napada ajkule na plaži

Žena u tridesetim godinama teško je povrijeđena u napadu ajkule na plaži Kudži (Coogee) u istočnom Sidneju, pri čemu je zadobila ozbiljne povrede ruke i noge te je u kritičnom stanju. Hitne službe reagovale su nešto prije 11 sati po lokalnom vremenu, nakon što su kupači izvukli povrijeđenu ženu iz mora, prenosi ABC.

Na licu mjesta joj je pružena pomoć, a potom je transportovana u bolnicu. Svjedoci su naveli da se napad dogodio tokom kupanja većeg broja ljudi u moru. Novinar ABC-ja rekao je da je čuo vrisak koji je odjeknuo plažom, nakon čega su se oglasila upozorenja na prisustvo ajkule. Prema njegovim riječima, ženu su iz vode izvukli muškarac u spasilačkom čamcu za surfere i veslač.