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KUPAČI JE IZVUKLI

Užas u Sidneju: Žena u kritičnom stanju nakon napada ajkule na plaži

Novinar ABC-ja rekao je da je čuo vrisak koji je odjeknuo plažom, nakon čega su se oglasila upozorenja na prisustvo ajkule

Kupači izvukli povrijeđenu ženu iz mora. Platforma X

Z. V.

prije 1 sat 25 minuta

Žena u tridesetim godinama teško je povrijeđena u napadu ajkule na plaži Kudži (Coogee) u istočnom Sidneju, pri čemu je zadobila ozbiljne povrede ruke i noge te je u kritičnom stanju.

Hitne službe reagovale su nešto prije 11 sati po lokalnom vremenu, nakon što su kupači izvukli povrijeđenu ženu iz mora, prenosi ABC.

Na licu mjesta joj je pružena pomoć, a potom je transportovana u bolnicu. Svjedoci su naveli da se napad dogodio tokom kupanja većeg broja ljudi u moru.

Novinar ABC-ja rekao je da je čuo vrisak koji je odjeknuo plažom, nakon čega su se oglasila upozorenja na prisustvo ajkule.

Prema njegovim riječima, ženu su iz vode izvukli muškarac u spasilačkom čamcu za surfere i veslač.

Tokom intervencije, vodeni skuteri su patrolirali područjem u potrazi za ajkulom, dok su vlasti uspostavile bezbjednosne zone i zatvorile plažu Kudži, kao i druge plaže na području opštine Randvik (Randwick).

Iako još nije potvrđena vrsta ajkule, lokalne vlasti su saopštile da je ajkula, kako vjeruju, dugačka tri do četiri metra, navodi The Guardian.

# SIDNEJ
# AJKULA
# ŽENA
# NAPAD AJKULE
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