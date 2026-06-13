Tramp ostaje bez natpisa: Radnici pod okriljem noći skidali njegovo ime sa slavne zgrade

Radnici su u ranim jutarnjim satima u subotu počeli uklanjati ime Donalda Trampa (Donald Trump) s pročelja Kennedy Centra u Vašingtonu (Washington), svega nekoliko sati nakon isteka roka koji je odredio sud.

Skela je još tokom petka postavljena oko dijela objekta na kojem se nalazio Trampov natpis. Međutim, Kennedy Center je neposredno nakon ponoći od sudije zatražio produženje roka do podne po istočnom vremenu, navodeći da je grmljavinsko nevrijeme usporilo planirane radove.

U podnesku dostavljenom sudu navedeno je da je "uklanjanje trenutno u toku" i da će biti završeno u ranim jutarnjim satima.

Nedugo potom radnici su ceradama prekrili skelu, nakon čega je započelo skidanje slova s pročelja zgrade. Oko 3:30 sati napustili su lokaciju, dok su cerade ostale postavljene, pa nije bilo moguće potvrditi jesu li sva slova u potpunosti uklonjena.