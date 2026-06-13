Tramp ostaje bez natpisa: Radnici pod okriljem noći skidali njegovo ime sa slavne zgrade

Radnici su u ranim jutarnjim satima u subotu počeli uklanjati ime Donalda Trampa (Donald Trump) s pročelja Kennedy Centra u Vašingtonu (Washington), svega nekoliko sati nakon isteka roka koji je odredio sud.
Skela je još tokom petka postavljena oko dijela objekta na kojem se nalazio Trampov natpis. Međutim, Kennedy Center je neposredno nakon ponoći od sudije zatražio produženje roka do podne po istočnom vremenu, navodeći da je grmljavinsko nevrijeme usporilo planirane radove.
U podnesku dostavljenom sudu navedeno je da je "uklanjanje trenutno u toku" i da će biti završeno u ranim jutarnjim satima.
Nedugo potom radnici su ceradama prekrili skelu, nakon čega je započelo skidanje slova s pročelja zgrade. Oko 3:30 sati napustili su lokaciju, dok su cerade ostale postavljene, pa nije bilo moguće potvrditi jesu li sva slova u potpunosti uklonjena.
Tokom petka na platou ispred Kennedy Centra okupljale su se desetine građana. Fotografisali su događaj i povremeno uzvikivali "skinite to".
Među prisutnima je bila i kongresmenka Džojs Biti (Joyce Beatty) iz Ohaja (Ohio), članica upravnog odbora po funkciji, koja je podnijela tužbu s ciljem uklanjanja Trampovog imena sa zgrade.
Sudija Okružnog suda Sjedinjenih Američkih Država Kristofer Kuper (Christopher Cooper) ranije je presudio da jedino Kongres može mijenjati naziv Kennedy Centra.
Istom odlukom zaustavio je i plan administracije prema kojem je ova kulturna ustanova trebala biti zatvorena zbog velike obnove planirane od jula, a koja je trebala trajati dvije godine.
U žalbi je rukovodstvo centra navelo da je obnova neophodna te upozorilo na "potencijalno po život opasna strukturna oštećenja poput greda i plafona parking-garaže koji su zahrđali i ozbiljno prijete da padnu na ljude ispod".
Ipak, bez obzira na pravnu bitku oko imena, ustanova je već počela provoditi sudsku odluku. Tako su na web stranici i u internim dokumentima vraćeni nazivi "The John F. Kennedy Center for the Performing Arts" i "Kennedy Center".