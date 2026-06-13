Iran zadao novi udarac SAD-u: Trampov uslov gotovo nemoguće ispuniti

Iran je u proteklim sedmicama značajno intenzivirao mjere zaštite svog zaliha uranija koji je obogaćen gotovo do nivoa potrebnog za izradu nuklearnog oružja.

Prema navodima pet izvora upoznatih s američkim obavještajnim podacima, Teheran je namjerno srušio dijelove tunela te postavio eksplozivne naprave na ulazima kako bi onemogućio pristup.

Zbog tih poteza, pristup oko pola tone visoko obogaćenog uranija postao je znatno otežan, rizičniji i sporiji nego ranije, naročito u kontekstu izjava američkog predsjednika Donalda Trampa (Trumpa), koji je ranije sugerisao mogućnost vojne akcije radi njegovog preuzimanja, piše CNN.

Komplikacije za pregovore

Nove iranske utvrde dodatno kompliciraju predloženi sporazum Trampove administracije s Teheranom o uklanjanju i uništenju uranija te se postavlja pitanje ko će preuzeti opasan zadatak njegovog iskopavanja.

Čak bi i samom Iranu sada trebala teška mehanizacija i opsežni napori razminiranja kako bi pristupio materijalu. Diplomatska misija Irana pri Ujedinjenim narodima nije odmah odgovorila na upit za komentar, kao ni Bijela kuća na pitanja CNN-a.

Predsjednik Donald Tramp više je puta izjavio da je osiguravanje tog materijala prioritet SAD-a u tekućim pregovorima o okončanju rata i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, koji je Iran praktički zatvorio.

Visoki zvaničnik administracije u petak je izvijestio novinare da se dvije strane približavaju sporazumu prema kojem bi Iran morao predati svoj obogaćeni uranij SAD-u.

Prema njegovim riječima, materijal bi bio uništen na licu mjesta, a zatim iznesen iz zemlje. Ipak, američki i iranski zvaničnici dali su protivrječne izjave o privremenom sporazumu, a njegovi precizni uvjeti ostaju nejasni. U petak je navodni nacrt sporazuma procurio u poluslužbenu iransku novinsku agenciju, što je izazvalo Trumpovu ljutitu reakciju na društvenim mrežama.

Strah od skrivanja materijala

Skot Roeker (Scott Roecker), koji je od 2017. do 2021. vodio Ured za uklanjanje nuklearnog materijala pri Nacionalnoj upravi za nuklearnu sigurnost, smatra da bi ovi potezi mogli Iranu pružiti priliku da prikrije svoje stvarne namjere.

- Ako je ovaj izvještaj tačan, to bi definitivno zakompliciralo... izvlačenje visoko obogaćenog uranija - rekao je.

Roeker je dodao da bi pregovarači mogli "zahtijevati da Iran donese cjelokupnu zalihu na središnju lokaciju radi provjere i konačnog uklanjanja ili razrjeđivanja materijala", čime bi teret dokazivanja pao na Teheran.

- Međutim, u tom scenariju, brinuo bih se da bi Iran mogao tvrditi kako je dio visoko obogaćenog uranija nemoguće izvući. Ne bismo mogli biti potpuno sigurni da Iran u nekom trenutku u budućnosti ne bi mogao ponovno doći do njega. - rekao je Roecker.

Posljedice američkih najava

Smatra se da se većina zaliha nalazi u urušenim tunelima unutar nuklearnog kompleksa u Isfahanu u centralnom Iranu, dok je manji dio pohranjen na drugim lokacijama.

Sredinom maja, američka vojska bila je spremna provesti kopnenu operaciju zapljene nuklearnog materijala, no ona je na kraju ocijenjena kao prerizična.

Od tada je Iran samo dodatno utvrdio lokacije na kojima se, kako se vjeruje, nalazi njegov visoko obogaćeni uranij. Tramp je i sam ranije priznao opasnost takve operacije.

U maju je na Fox Newsu izrazio sumnju da bi Iranci ikada mogli pristupiti zakopanom nuklearnom materijalu, a da to ne otkriju američke obavještajne službe.

- Znamo tačno što se događa. Niko mu se nije ni približio - rekao je tada.

Dva izvora napominju da je predsjednik, javno govoreći o uraniju kao mogućoj meti, možda potaknuo Iran da bolje zaštiti svoju imovinu.

Logistika uklanjanja

Čak i ako Vašington (Washington) i Teheran potpišu sporazum u nadolazećej sedmici, očekuju se dodatni tehnički pregovori kako bi se razradili detalji o budućnosti iranskog nuklearnog programa.

Uklanjanje uranija iz zemlje vjerovatno bi zahtijevalo angažman specijaliziranog mobilnog postrojenja koje djeluje pod Nacionalnom upravom za nuklearnu sigurnost u Nacionalnom laboratoriju Oak Ridge u Tennesseeju.

CNN je ranije izvijestio da su glavni američki pregovarači Jared Kushner i Steve Witkoff posjetili taj laboratorij početkom mjeseca. Čak i vodećim svjetskim stručnjacima trebalo bi značajno vrijeme da dovrše zadatak. Trump je ranije ovog mjeseca rekao novinarima da bi uklanjanje trajalo najmanje dvije sedmice.