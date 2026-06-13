Turska i Saudijska Arabija potpisale sporazum: Jačanje veza dvije države

Turska je zvanično potvrdila sporazum postignut sa Saudijskom Arabijom koji predviđa međusobno ukidanje viznih obaveza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, objavljeno je u subotu u Službenom listu te zemlje, prenosi Fena.

U uredbi koju je potpisao predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan navedeno je da sporazum između vlada Turske i Saudijske Arabije o recipročnom ukidanju viznog režima za nosioce diplomatskih i specijalnih pasoša stupa na snagu.

Ovim dogovorom omogućava se nosiocima tih pasoša da ulaze, prolaze u tranzitu, izlaze iz zemlje te privremeno borave bez vize do 90 dana u okviru perioda od 180 dana.