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AJATOLAH ALI HAMNEI

Iran najavljuje dženazu ubijenog vrhovnog lidera od 4. do 9. jula

Oproštajna ceremonija za Alija Hameneija u Teheranu 4–5. jula, a dženaza 9. jula u Mešhedu, prenose iranski državni mediji

Ali Hamnei. AP

Anadolija

prije 27 minuta

Iran će održati dženazu ubijenog vrhovnog lidera zemlje Alija Hamneija u periodu od 4. do 9. jula.

Program će uključivati oproštajnu ceremoniju u glavnom gradu Teheranu 4. i 5. jula. Nakon toga, komemoracije će biti održane u Teheranu 6. jula, te u Komu 7. jula.

Devetog jula Hamnei će biti sahranjen u svetilištu Imam Reza u Mešhedu.

Ali Hamnei je ubijen u američko-izraelskim napadima koji su na Iran počeli 28. februara. U tim napadima ubijeni su i brojni visoki iranski vojni komandanti i državni zvaničnici.

Primirje koje je posredovao Pakistan stupilo je na snagu 8. aprila, a od tada se nastavljaju napori za postizanje šireg sporazuma.

# ALI KHAMENEI
# IRAN
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