Nova vlast u Mađarskoj najavila promjene u javnim medijima i ukidanje Orbanovog modela

Mađarska vladajuća stranka Tisza u petak je predložila zakon kojim želi reformisati sistem javnih medija nakon pobjede na parlamentarnim izborima protiv Viktora Orbana (Viktora Orbán) u aprilu.

Reforma javnih medija bila je jedno od glavnih obećanja stranke premijera Petera Mađara (Pétera Magyara), koja je ostvarila uvjerljivu pobjedu. Kritičari iz Mađarske i inostranstva tvrde da su javni mediji tokom vladavine bivšeg desničarskog premijera Viktora Orbana postali glasilo vlasti.

Prema prijedlogu zakona, cilj izmjena je stvaranje nezavisnog, transparentnog i odgovornog javnog servisa. Nacrt predviđa reorganizaciju MTVA-e, institucije koja upravlja javnim medijima, tako da radijski i televizijski program preuzme posebna kompanija, dok bi MTI ponovo djelovao kao samostalna nacionalna novinska agencija.

Zakon uvodi i Nezavisni odbor za javne medije, tijelo koje bi štitilo nezavisnost javnih medija, nadziralo njihov rad i finansije te učestvovalo u izboru rukovodstva. Odbor bi bio sastavljen po paritetnom principu, uz jednaku zastupljenost vlasti i opozicije, kao i predstavnika nezavisnog medijskog sektora.

Predviđeno je i formiranje Vijeća za javne medije koje bi pratilo poštivanje principa javnog servisa na osnovu Povelje javnog servisa. Prijedlog također mijenja Media Council, tijelo Nacionalne uprave za medije i infokomunikacije, kako bi njegov sastav bio uravnoteženiji, odluke transparentnije, a pravila o sukobu interesa strožija.

Reforme bi okončale mandate sadašnjih čelnika javnih medija. Ministar kulture Zoltan Tarr bio bi privremeno zadužen za javne medije dok novi rukovodioci ne budu izabrani kroz otvoreni konkurs.