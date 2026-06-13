Rusija raznijela tržnicu u Ukrajini: Objavljeni uznemirujući snimci

Tokom posljednja 24 sata ruske snage izvele su niz napada na više ukrajinskih regiona, pri čemu je, prema podacima lokalnih vlasti, život izgubilo najmanje osam civila, dok je 62 osobe povrijeđeno.

Ukrajinska ratna avijacija saopćila je da je Rusija tokom noći ispalila 118 dronova dugog dometa, uključujući i letjelice tipa Shahed. Ukrajinska protivzračna odbrana uspjela je oboriti 110 dronova, ali je dio ipak pogodio ciljeve na zemlji, prenosi Kyiv Independent.

Jedno od najteže pogođenih područja bio je Dnjepropetrovski region. U napadima dronovima i navođenim zračnim bombama pogođeno je više naselja u okrugu Sinelnikove, pri čemu su oštećene stambene zgrade, vozila i lokalna pijaca. Devet osoba je povrijeđeno, a šest ih je hospitalizovano. Među njima je i 40-godišnji muškarac koji je u teškom stanju.