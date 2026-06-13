U Vašingtonu počelo uklanjanje imena Donalda Trampa s Kenedi centra

Radnici su rano u subotu počeli uklanjati ime Donalda Trampa sa pročelja Kenedi centra u Vašingtonu, svega nekoliko sati nakon isteka sudski određenog roka koji je istekao u petak.

Skela je postavljena još u petak oko dijela zgrade na kojem se nalazilo Trampovo ime, ali je Kenedi centar ubrzo nakon ponoći zatražio od sudije produženje roka do podneva po istočnom vremenu zbog grmljavinskog nevremena koje je usporilo radove.

U podnesku sudu navedeno je da je "uklanjanje trenutno u toku" i da će biti završeno u ranim jutarnjim satima.

Nekoliko sati kasnije radnici su prekrili skelu ceradama, a potom počeli skidati slova s pročelja. Oko 3:30 ujutro napustili su lokaciju, dok su cerade ostale na mjestu, pa nije bilo moguće potvrditi da li su sva slova uklonjena.

Tokom petka desetine ljudi okupljale su se na platou ispred Kenedi centra, fotografisale i povremeno uzvikivale "skinite to". Među prisutnima je viđena i kongresmenka Džojс BitI iz Ohija, članica upravnog odbora po funkciji, koja je tužila kako bi Trampovo ime bilo uklonjeno sa zgrade.

Sudija Okružnog suda SAD-a Kristofer Kuper ranije je presudio da samo Kongres može mijenjati naziv Kenedi centra. Istom odlukom blokirao je i plan administracije da kulturna ustanova bude zatvorena zbog velike obnove predviđene od jula, koja je trebalo da traje dvije godine.

Vodstvo centra u žalbi je tvrdilo da je obnova hitno potrebna te upozorilo na "potencijalno po život opasna strukturna oštećenja poput greda i plafona parking-garaže koji su zahrđali i ozbiljno prijete da padnu na ljude ispod".

Ipak, uprkos pravnoj borbi oko imena, ustanova je već počela usklađivanje s presudom, pa su na web stranici i u internim dokumentima vraćeni nazivi "Kenedi centar za izvođačke umjetnosti" ili "Kenedi centar".