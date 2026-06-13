Pakistan tvrdi: SAD i Iran usaglasili konačne uslove mirovnog sporazuma

- Svjesni smo stalne kampanje dezinformacija koju vode oni koji žele sabotirati mirovni sporazum. Bez obzira na buku, možemo potvrditi da je konačni i usaglašeni tekst sporazuma postignut, a Pakistan sada blisko sarađuje s obje strane kako bi se završili naredni koraci. Mir nikada nije bio bliže nego sada - naveo je Šarif.

Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif), koji je imao važnu posredničku ulogu u pregovorima, poručio je da "mir nikada nije bio bliže", uprkos oprečnim informacijama koje su se pojavljivale u petak.

Sjedinjene Američke Države i Iran usaglasili su konačnu verziju sporazuma kojim bi se okončao rat i ponovo otvorio Hormuški moreuz, tvrdi premijer Pakistana.

Ranije u petak iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) objavio je na platformi X da završetak rata "nikada nije bio bliže". Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) kasnije je podijelio snimak te objave na svom nalogu Truth Social.

Iako obje strane izražavaju optimizam, njihove javne pregovaračke pozicije i dalje su udaljene. Iranski i američki pregovarači međusobno se optužuju za neiskren pristup pregovorima.

Tramp je rekao da verzija sporazuma koju su objavili iranski mediji nema veze s istinom, nazivajući Irance "vrlo nečasnim ljudima za pregovore".

- S njima nema pregovora u dobroj vjeri - poručio je američki predsjednik.

Iran je, s druge strane, optužio SAD da su više puta narušavale diplomatski proces. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaei (Esmail Baghaei) rekao je da je svima jasno "koja strana je djelovala u dobroj vjeri, a koja nije", tvrdeći da je upravo Amerika ta koja je stalno iznevjeravala diplomatske procese.