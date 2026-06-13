Iran objavio nacrt sporazuma sa SAD: Traži 300 milijardi dolara i povlačenje američkih snaga

Iranska novinska agencija "Mehr" objavila je detalje nacrta memoranduma o razumijevanju između Teherana i Vašingtona, koji sadrži 14 usaglašenih tačaka usmjerenih na moguće rješavanje dugogodišnjeg sukoba.

Iako američka strana još nije zvanično potvrdila ove navode, dokument otkriva opsežne zahtjeve Irana, uključujući i plan obnove zemlje koji bi vrijedio stotine milijardi dolara.

Kako prenosi agencija TASS, riječ je o radnoj verziji dokumenta koja je još u fazi prijedloga, što znači da nije konačno usvojena niti odobrena, ali daje okvir potencijalnih uslova pod kojima bi Teheran pristao na pregovore.

Vojni zahtjevi

Prema objavljenom nacrtu od 14 tačaka, prvi i ključni zahtjevi odnose se na hitnu stabilizaciju vojnih prilika i smanjenje američkog prisustva u blizini iranskih granica:

- Momentalni i trajni prekid vatre na svim frontovima, uključujući i teritoriju Libana

- Obaveza Sjedinjenih Američkih Država da se ne miješaju u unutrašnja pitanja Irana i da u potpunosti poštuju njegov suverenitet

- Potpuno ukidanje pomorske blokade u roku od 30 dana

- Povlačenje svih američkih vojnih snaga iz područja koja se graniče s Iranom ili ga okružuju

- Ponovno otvaranje strateški važnog Hormuškog moreuza u roku od 30 dana, ali isključivo pod iranskom kontrolom i aranžmanima

Ekonomski dio dokumenta donosi najzahtjevnije stavke koje bi mogle predstavljati glavnu prepreku u Vašingtonu. Pored ukidanja sankcija na iransku naftu i petrohemijske proizvode, Iran traži i ogromne finansijske kompenzacije.

Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici, prema dokumentu koji je objavio "Mehr", morali bi predstaviti plan obnove Irana vrijedan najmanje 300 milijardi dolara.

Takođe se predviđa oslobađanje 24 milijarde dolara zamrznutih iranskih sredstava u inostranstvu u periodu od 60 dana pregovora. Međutim, Teheran zahtijeva da polovina tog iznosa, odnosno 12 milijardi dolara, bude odmrznuta prije početka pregovora.

Nuklearno pitanje i "crvene linije"

U dijelu koji se odnosi na nuklearni program, Iran ponovo potvrđuje svoju posvećenost Sporazumu o neširenju nuklearnog oružja (NPT) i garantuje da neće razvijati nuklearno oružje.

Nacrt predviđa 60-dnevni pregovarački period za postizanje konačnog dogovora o nuklearnom pitanju i ukidanju svih primarnih i sekundarnih američkih sankcija, kao i mjera Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i IAEA-e. Tokom tog perioda, Sjedinjene Američke Države ne bi smjele raspoređivati dodatne snage u regionu niti uvoditi nove sankcije, dok bi konačni sporazum morao biti potvrđen rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Ključna tačka dokumenta jeste jasno definisanje tema koje su predmet pregovora, i onih koje to nisu. Konačni dogovor bi se odnosio isključivo na obogaćivanje uranijuma, nuklearni materijal, ukidanje sankcija i ekonomsku obnovu.

S druge strane, iranski raketni program, kao i podrška regionalnim grupama otpora poput Hezbollaha i drugih frakcija, izričito su isključeni iz pregovora.

Iranski mediji navode da je riječ o radnoj verziji dokumenta i da proces donošenja konačnih odluka još nije završen.