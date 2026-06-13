Pentagon objavio treću seriju tajnih dokumenata o NLO-ima: Detalji su zapanjujući

Pentagon je objavio treću seriju deklasifikovanih dokumenata o neidentifikovanim letećim objektima (NLO), odnosno "neidentifikovanim anomalnim pojavama" (UAP), kako ih američka vojska zvanično naziva. Najnoviji paket sadrži 72 fajla, uključujući izvještaje, svjedočenja, fotografije i video-snimke, a objavljen je u okviru inicijative za veću transparentnost koju je ranijom izvršnom naredbom pokrenuo Donald Tramp. Zvaničnici navode da je riječ o istorijskom procesu otvaranja državnih arhiva javnosti, nakon višegodišnjeg pritiska Kongresa, vojnih struktura i aktivista koji tvrde da su vlasti decenijama prikrivale informacije o neobjašnjivim objektima u blizini osjetljivih vojnih lokacija. Šta se nalazi u najnovijim dosijeima? Najnoviji paket materijala koji je Pentagon objavio na svojoj zvaničnoj stranici posvećenoj NLO-ima uključuje: - 53 dokumenta i 10 fotografija koje su prikupile agencije poput CIA-e, FBI-a, NASA-e i Ministarstva odbrane - 6 video-snimaka i 3 audio-snimka NASA-e - digitalne rekonstrukcije koje je FBI izradio 2026. godine radi preciznijeg prikaza svjedočenja agenata Za razliku od ranijih objava, novi video-materijali prikazuju i autentične snimke svjedoka koje je FBI prikupio tokom ispitivanja. Svjedočanstva agenata Posebnu pažnju privlače dokumenti iz oktobra 2023. godine sa zapada Sjedinjenih Američkih Država. Pet specijalnih agenata federalnih službi dostavilo je izvještaje Kancelariji za rješavanje anomalija u svim domenima (AARO).

Agenti su opisali neobična crvena svjetla koja su se naglo ubrzavala i kretala u savršenoj koordinaciji, formirajući horizontalne linije. Jedan od agenata naveo je da su se manje svjetlosne kugle izdvajale iz većeg narandžastog objekta. "Manje kugle su izlazile iz glavnog objekta kao zrna grožđa koja se istiskuju iz košarkaške lopte. U tom trenutku moj partner me je u nevjerici pitao: 'Da li i ti ovo vidiš?'", navodi se u jednom svjedočenju. Objekat u obliku krompira Među deklasifikovanim materijalima nalaze se i opisi tri odvojena incidenta: Slučaj iz Kolorado Springsa (2022): vojno osoblje prijavilo je objekat "oblika krompira", krem-bijele, opalescentne boje, koji je bio djelimično providan i slabog sjaja. Iako je analiza sugerisala da bi se moglo raditi o optičkoj iluziji izazvanoj refleksijom sunčeve svjetlosti sa snijega na planini Čejen, slučaj je ostao neriješen. "Northeastern Orb Sighting" (jul 2025): video prikazuje dva sjajna objekta koji se kreću potpuno tiho i sinhronizovano, kao da su međusobno povezani. "Orbs Over the Pond" (oktobar 2024): snimak prikazuje svjetlosnu sferu nalik plazmi koja lebdi iznad jezera na visini od oko 800 metara. Objekat je mijenjao oblik i intenzitet svjetlosti, povremeno se dijeleći na manje tačke, prije nego što je nestao nakon 45 minuta. Incident u Zimbabveu Novi dokumenti sežu i u ranije decenije. Objavljen je izvještaj CIA-e iz 2008. godine o diskastom objektu sa centralnim otvorom i rotirajućim svjetlima iznad međunarodnog aerodroma u Harareu u Zimbabveu. Incident je tada podigao stepen pripravnosti, a izvještaj je proslijeđen u Situacionu sobu Bijele kuće.