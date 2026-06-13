Otkriveni novi mailovi: Poznato ko je povezivao Epstina s mladim manekenkama

U nizu e-mail prepiski koje su dospjele u javnost, pojedini skauti modne industrije, angažirani u globalnoj potrazi za manekenskim talentima, razmjenjivali su informacije s osobom koja nije imala nikakvu zvaničnu ulogu u tom sektoru — Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), osuđenim seksualnim prestupnikom.

Dokumenti američkog Ministarstva pravde otkrivaju razgranate veze između Epstina i pojedinaca iz svijeta modelinga, pri čemu su mu neki od njih, i godinama nakon njegove presude 2008. godine, omogućavali pristup mladim ženama, prenosi CNN.

U porukama se navodi kako su pojedini regruteri opisivali djevojke kao „slatku Francuskinju” koja bi ga „rado upoznala”, dok su druge grupu tinejdžerki iz Skandinavije opisivali kao djevojke koje će „biti spremne sljedeće godine”. U drugim slučajevima spominjane su mlade manekenke „spremne za putovanja” ili „izuzetno atraktivne”.

Dokumenti u više navrata ukazuju na zabrinjavajuće obrasce komunikacije, uključujući i poruke u kojima se mlade djevojke nude kao „poklon” ili potencijalne asistentice. CNN navodi da pregled materijala pokazuje dubinu odnosa između Epsteina i dijela insajdera modne industrije, uključujući agente, regrutere i menadžere.

Prema dokumentima, odnos je funkcionirao tako da je Epstin obezbjeđivao finansijsku i logističku podršku, uključujući kontakte i pomoć oko viza, dok su mu pojedinci iz industrije zauzvrat omogućavali pristup mladim ženama, od kojih su mnoge kasnije tvrdile da su bile zlostavljane.

Čak i nakon presude iz 2008. godine, pojedini akteri modne scene nastavili su saradnju s njim, pozivali ga na događaje i uključivali u poslovne aktivnosti, čime je Epstin održavao utjecaj i imidž osobe bliske industriji, što mu je, prema navodima, olakšavalo daljnji kontakt s mladim modelima.