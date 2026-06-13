Počeo nuklearni horor u Evropi: Pogođena najveća elektrana, svijet opet strahuje od katastrofe

U najnovijem incidentu na području Zaporoške nuklearne elektrane, pogođen je transportni sektor postrojenja, pri čemu su prema informacijama uprave nastala značajna oštećenja na opremi i infrastrukturi.

Kako je saopćeno, oštećena su tri vozila, pumpe za gorivo te prozori na jednoj od radionica. Dva vozila su u potpunosti izgorjela, dok je treće teško oštećeno. Za sada nema potvrđenih informacija o povrijeđenima ili poginulima.

Uprava elektrane, koja djeluje u okviru sistema „Rosatom“, navela je da je rad postrojenja i dalje pod kontrolom te da su izmjerene vrijednosti radijacije u normalnim granicama.

Meta napada, kako se ističe, nije bio reaktorski dio elektrane, već transportna zona koja ima važnu ulogu u svakodnevnom funkcionisanju objekta. Kroz taj dio odvija se prevoz radnika, doprema opreme, goriva i drugih potrebnih sredstava.

Prema navodima uprave, napad je imao za cilj narušavanje logističkog sistema i snabdijevanja elektrane, koja već duže vrijeme radi u otežanim ratnim uslovima i pod međunarodnim nadzorom.

Najvažnije nakon incidenta jeste da, prema dostupnim podacima, nije došlo do promjene nivoa radijacije niti postoje indikacije nuklearnog incidenta.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da i ovakvi napadi, iako usmjereni na pomoćne objekte, nose ozbiljne rizike. Svako oštećenje infrastrukture, požar ili prekid snabdijevanja može dodatno ugroziti stabilan rad najveće nuklearne elektrane u Evropi.

Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje sigurnosti Zaporoške nuklearne elektrane i njene sposobnosti da funkcioniše u uslovima dugotrajnog ratnog sukoba, gdje se rizik od ozbiljnijih posljedica stalno povećava.