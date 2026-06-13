Orban ponovo izabran za lidera Fidesza uprkos teškom izbornom porazu: "Ne odustajem nikada"

Glavna mađarska opoziciona stranka Fidesz ponovo je izabrala bivšeg premijera Viktora Orbana za svog lidera na novi jednogodišnji mandat, uprkos teškom porazu koji je stranka pretrpjela na izborima 12. aprila, kada je vlast izgubila od stranke desnog centra Tisza.

Nacionalistički lider Orban (62) godinama je bio istaknuta figura evropske desnice i konzervativnih krugova u Sjedinjenim Američkim Državama, kao tvorac onoga što je nazivao "iliberalnim" modelom demokratije.

Međutim, nakon izbornog poraza njegova politička pozicija se značajno uzdrmala, a suočio se i s kritikama i pozivima pojedinih dosadašnjih saveznika da se povuče iz politike, što su prvi ozbiljniji unutrašnji pritisci od njegovog dolaska na vlast 2010. godine.

"Ne odustajem"

Na stranačkom kongresu Fidesza, državna agencija MTI je prenijela da je 729 od 737 delegata glasalo za Orbanov reizbor, bez protukandidata.

U obraćanju prije glasanja, Orban je priznao odgovornost za izborni neuspjeh i poslao poruku članstvu:

- Ne odustajem. Nikada, nikada, nikada, nikada, nikada ne odustajem! - poručio je Orban, ističući da preuzima punu odgovornost za poraz.

Dodao je da je Fidesz tokom 16 godina bio "fantastična vladajuća stranka", ali da sada mora proći kroz duboke promjene kako bi postao efikasna opozicija i ponovo se vratio na vlast.

Pad podrške

Podsjećamo, na aprilskim izborima stranka Tisza, koju predvodi novi premijer Peter Magyar, osvojila je dvotrećinsku većinu u parlamentu, što joj daje mogućnost da poništi ustavne promjene koje je Orban godinama provodio.

Trend pada podrške Fideszu nastavljen je i nakon izbora. Prema istraživanju Instituta Publicus iz maja, podrška Tiszi porasla je na 55 posto, dok je Fidesz pao na svega 17 posto, što je značajan pad u odnosu na 39 posto osvojenih na izborima.