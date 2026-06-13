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AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp najavio sporazum s Iranom: "Potpisuje se sutra, Hormuz se otvara za sve"

Radujemo se saradnji s Iranom i cijelim Bliskim istokom u dugoj budućnosti, rekao je

Donald Tramp. AP

M. Až.

prije 52 minute

Donald Tramp objavio je da će Sjedinjene Američke Države sutra potpisati novi sporazum s Iranom, koji bi, prema njegovim riječima, u potpunosti onemogućio Teheranu razvoj nuklearnog oružja. Također je naveo da će nakon potpisivanja biti otvoren Hormuški moreuz za sav saobraćaj, objavio je na društvenoj mreži "Truth Social".

Usporedba s Obaminim sporazumom

Tramp je oštro kritikovao prethodni sporazum, poznat kao JCPOA, koji je s Iranom postigla administracija Baraka Obame. Nazvao ga je "lakim, lijepim, glatkim putem do nuklearnog oružja" i ustvrdio da bi Iran, da je sporazum ostao na snazi, već prije šest godina posjedovao nuklearno oružje i "upotrijebio bi ga mnogo ranije nego sada".

"Zid do nikakvog nuklearnog oružja"

Novi dogovor opisao je kao potpunu suprotnost prethodnom.

- Zid do nikakvog nuklearnog oružja! - napisao je Tramp.

Dodao je i da Iran više ne želi nuklearno oružje niti će ga imati, bilo kroz kupovinu, razvoj ili bilo koji drugi oblik nabavke. Naveo je da bi sporazum trebao biti potpisan sutra te da su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Irana sada "mnogo drugačiji i bolji" nego ranije.

Tramp je naglasio da u novom dogovoru "nikakav novac neće mijenjati vlasnika", za razliku od, kako tvrdi, Obamine administracije koja je Iranu isplatila stotine milijardi dolara, uključujući i "1,7 milijardi dolara u gotovini".

Najavio je i buduće poteze.

- U odgovarajuće vrijeme, kada se sve smiri, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko ispod moćnih potopljenih granitnih planina, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te je razrijediti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Američkim Državama - poručio je Tramp.

Poruka za budućnost

U završnici objave izrazio je optimizam u vezi buduće saradnje.

- Radujemo se saradnji s Iranom i cijelim Bliskim istokom u dugoj budućnosti - naveo je.

Dodao je da se nada brzom i jednostavnom procesu, ali je uputio i upozorenje:

- Ako ne, imamo krajnju alternativu, za koju se nadamo da nikada više neće biti upotrijebljena! - zaključio je Tramp.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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