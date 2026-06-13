Tramp najavio sporazum s Iranom: "Potpisuje se sutra, Hormuz se otvara za sve"

Donald Tramp objavio je da će Sjedinjene Američke Države sutra potpisati novi sporazum s Iranom, koji bi, prema njegovim riječima, u potpunosti onemogućio Teheranu razvoj nuklearnog oružja. Također je naveo da će nakon potpisivanja biti otvoren Hormuški moreuz za sav saobraćaj, objavio je na društvenoj mreži "Truth Social".

Usporedba s Obaminim sporazumom

Tramp je oštro kritikovao prethodni sporazum, poznat kao JCPOA, koji je s Iranom postigla administracija Baraka Obame. Nazvao ga je "lakim, lijepim, glatkim putem do nuklearnog oružja" i ustvrdio da bi Iran, da je sporazum ostao na snazi, već prije šest godina posjedovao nuklearno oružje i "upotrijebio bi ga mnogo ranije nego sada".

"Zid do nikakvog nuklearnog oružja"

Novi dogovor opisao je kao potpunu suprotnost prethodnom.

- Zid do nikakvog nuklearnog oružja! - napisao je Tramp.

Dodao je i da Iran više ne želi nuklearno oružje niti će ga imati, bilo kroz kupovinu, razvoj ili bilo koji drugi oblik nabavke. Naveo je da bi sporazum trebao biti potpisan sutra te da su odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Irana sada "mnogo drugačiji i bolji" nego ranije.