Je li Iran nadmudrio Trampa: Nuklearni sporazum postao je gotovo neostvariv

Iran je posljednjih sedmica poduzeo dodatne korake kako bi osigurao i zaštitio svoje zalihe uranija obogaćenog gotovo do nivoa potrebnog za proizvodnju nuklearnog oružja. Prema izvještajima, Teheran je pojačao mjere sigurnosti oko nuklearnih postrojenja i materijala koji se smatraju strateški važnim za državu.

Prema informacijama pet izvora upoznatih s američkim obavještajnim podacima, vlasti u Teheranu namjerno su zatrpale određene tunele i postavile eksplozivne naprave na prilazima skladištima.

Takvi potezi dodatno su otežali pristup zalihama koje se procjenjuju na oko pola tone visoko obogaćenog uranija. Kako navodi CNN, dolazak do tog materijala danas je znatno složeniji, rizičniji i dugotrajniji nego prije mjesec dana, kada je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) javno spomenuo mogućnost vojne operacije s ciljem njegovog preuzimanja.

Dodatni izazov za potencijalni sporazum

Novo osiguravanje nuklearnih lokacija moglo bi zakomplicirati i pregovore između Washingtona i Teherana o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Jedno od ključnih pitanja ostaje sudbina obogaćenog uranija, odnosno način njegovog uklanjanja i uništavanja.

Prema izvorima uključenim u pregovore, čak bi i sam Iran sada morao angažovati tešku mehanizaciju te provesti opsežne operacije uklanjanja mina kako bi ponovo mogao pristupiti dijelu vlastitih zaliha. Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama za sada nije komentarisala ove navode, dok odgovori nisu stigli ni iz Bijele kuće.

Vašington insistira na uklanjanju uranija

Američki predsjednik više puta je isticao da pitanje obogaćenog uranija predstavlja jedan od glavnih prioriteta u razgovorima s Iranom. Cilj SAD-a je postizanje sporazuma koji bi smanjio nuklearne prijetnje i doprinio stabilnosti regije, uključujući i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, koji je posljednjih mjeseci bio pod pritiskom iranskih mjera.

Visoki zvaničnik američke administracije izjavio je u petak da su dvije strane blizu dogovora prema kojem bi Iran predao svoje zalihe visoko obogaćenog uranija Sjedinjenim Američkim Državama. Plan navodno predviđa uništavanje materijala na samoj lokaciji prije njegovog iznošenja iz zemlje.

Ipak, brojna pitanja i dalje ostaju otvorena. Američki i iranski zvaničnici posljednjih dana iznosili su različita tumačenja mogućeg sporazuma, dok je dodatne tenzije izazvalo curenje navodnog nacrta dogovora u jednu poluzvaničnu iransku novinsku agenciju. Trump je nakon toga oštro reagovao na društvenim mrežama.

Zabrinutost zbog mogućeg skrivanja dijela zaliha

Skot Reker (Scott Roecker), bivši direktor Ureda za uklanjanje nuklearnog materijala pri Nacionalnoj upravi za nuklearnu sigurnost SAD, upozorio je da bi najnoviji iranski potezi mogli dodatno otežati međunarodnu kontrolu nuklearnih zaliha.

- Ako su ove informacije tačne, to bi značajno zakomplikovalo izvlačenje visoko obogaćenog uranija", rekao je Reker.

Prema njegovom mišljenju, pregovarači bi mogli zahtijevati da Iran sve zalihe premjesti na jednu lokaciju kako bi bila omogućena nezavisna provjera, a potom i uklanjanje ili razrjeđivanje materijala.

Međutim, upozorava da bi se Teheran u takvoj situaciji mogao pozvati na tehničke prepreke i tvrditi da je dio uranija nemoguće izvući iz oštećenih ili zatrpanih skladišta.

- Ne bismo mogli biti potpuno sigurni da Iran u budućnosti ne bi ponovo došao do tog materijala", dodao je.

Najveći dio zaliha navodno u Isfahanu

Prema dostupnim informacijama, najveći dio iranskog visoko obogaćenog uranija nalazi se u urušenim tunelima unutar nuklearnog kompleksa u Isfahanu, dok su manje količine raspoređene na drugim lokacijama.

Američka vojska sredinom maja navodno je razmatrala mogućnost kopnene operacije s ciljem preuzimanja nuklearnog materijala, ali je procijenjeno da bi takva akcija nosila prevelike rizike.

Od tada je Iran dodatno pojačao zaštitu lokacija za koje se vjeruje da kriju najosjetljivije nuklearne zalihe.