Iran demantovao Trampa: Nema potpisivanja sporazuma sa SAD-om u nedjelju

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država neće biti potpisan sutra, odbacujući ranije tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa.

Iz IRGC-a navode da Trampovo insistiranje na brzom potpisivanju sporazuma predstavlja pritisak na iranski pregovarački tim.

Revolucionarna garda je na svom kanalu na platformi Telegram ocijenila da Trampovo "neuobičajeno insistiranje" da sporazum bude potpisan već sutra predstavlja svojevrsni "test za iranski pregovarački tim", prenosi Sky News.

U saopćenju se ističe da takve izjave dolaze uprkos činjenici da su iranski pregovarači, kako tvrde, "izričito saopćili da memorandum još nije finalizovan i da potpisivanje u nedjelju sigurno neće biti realizovano".

IRGC je također ocijenio da Tramp želi eventualno potpisivanje sporazuma povezati sa svojim rođendanom 14. juna, navodeći da američki predsjednik pokušava taj događaj pretvoriti u "lični promotivni spektakl".

Podsjećamo, Donald Tramp je ranije danas izjavio da očekuje da će sporazum između Vašingtona i Teherana biti potpisan sutra, te da bi taj dogovor trebao spriječiti Iran da razvije nuklearno oružje.

Istovremeno je poručio da Sjedinjene Američke Države imaju i "krajnju alternativu" ukoliko diplomatski napori ne dovedu do dogovora.