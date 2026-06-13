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STRAVIČNO

Djevojku pokosio automobil, kada je vidio mrtvu kćerku otac legao na put pored nje!

Spasioci su po dolasku zatekli izuzetno tešku situaciju

Stradala 16-godišnja djevojčica. Corriere della Sera

M. Až.

prije 53 minute

Velika tragedija pogodila je porodicu Vetrano nakon smrti 16-godišnje Sare Vetrano, koja je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći u Makanju kon Pino e Vedaski u Italiji. U nesreći je teško povrijeđena i njena 20-godišnja sestra, koja je zadržana na bolničkom liječenju.

Zajednica u šoku

Posebno potresne scene zabilježene su nakon nesreće, kada je na mjesto tragedije stigao otac nastradale djevojčice.

U znak sjećanja na Saru, učenici odjeljenja 2. M smjera za socijalno-zdravstvene usluge Instituta Einaudi u Varezeu okupili su se u školskoj sportskoj dvorani, gdje je održana minuta šutnje, piše Corriere Della Sera.

- Bit ćemo uz naše učenike uz psihološku pomoć koja se neće završiti s krajem nastave - kazala je direktorica škole Samanta Emanuele (Samantha Emanuele).

Prema njenim riječima, učenici su pokazali veliku solidarnost i podršku nakon tragedije koja je pogodila školsku zajednicu.

Direktorica je Saru, koja bi 19. juna proslavila 17. rođendan, opisala kao vedru, odgovornu i aktivnu djevojku.

- Željela je postati psiholog - rekla je Emanuele.

Sara je bila aktivna i u radu s djecom te je učestvovala u različitim humanitarnim aktivnostima.

Porodica Vetrano prije nekoliko godina preselila se u Kuljate Fabijasko, malo mjesto na sjeveru provincije Vareze, u blizini granice sa Švicarskom. Ipak, Sara je ostala snažno vezana za Mezanzanu, gdje je pohađala osnovnu školu.

Kobnog dana bila je na izletu uz jezero zajedno sa sestrom i još troje mladih ljudi iz tog kraja. Svi su zadobili teške povrede i helikopterima su prebačeni u regionalne bolnice.

Detalji nesreće

Prema dosadašnjim informacijama, vozač automobila Fiat Panda kretao se državnim putem 394 prema jugu kada je izgubio kontrolu nad vozilom. Nakon udara u zaštitnu ogradu automobil je naletio na grupu mladih koji su pješice išli prema plaži Ronko dele Monake na prvo ovogodišnje kupanje.

Spasioci su po dolasku zatekli izuzetno tešku situaciju, a istraga o okolnostima nesreće je u toku.

Prema prvim informacijama, vozilo je prilikom izlaska iz krivine udarilo u zaštitnu ogradu, nakon čega je završilo među grupom pješaka te se potom zabilo u zid s druge strane ceste.

Vozač je zadobio teške povrede i nalazi se pod istragom zbog izazivanja saobraćajne nesreće sa smrtnom posljedicom. Očekuju se rezultati analiza kojima će biti utvrđeno da li je u trenutku nesreće bio pod utjecajem alkohola ili narkotika.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# TRAGEDIJA
# ITALIJA
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