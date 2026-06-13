SAD i Iran sutra elektronski potpisuju sporazum o okončanju rata

Sjedinjene Američke Države i Iran, uz posredovanje Pakistana i Katara te učešće Egipta i Turske, u nedjelju bi trebali održati virtuelni sastanak na kojem će elektronski biti potpisan memorandum o razumijevanju. javlja danas Axios pozivajući se na izvore

Dokument predviđa produženje prekida vatre za 60 dana, ponovno otvaranje strateški važnog Hormuškog moreuza te početak novih pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Cijeli proces, kako se navodi, rezultat je gotovo tri mjeseca intenzivnih i zatvorenih pregovora između Vašingtona i Teherana, uz ključnu ulogu posrednika iz Pakistana, Katara, Egipta i Turske. Očekuje se da bi ovaj dogovor mogao dovesti do formalnog okončanja sukoba u regionu i stabilizacije globalnog tržišta energenata.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif (Shehbaz Sharif) poručio je:

- Mi smo bliže mirovnom sporazumu nego ikada prije. Finalizacija se očekuje u naredna 24 sata, nakon čega će uslijediti elektronsko potpisivanje, a naredne sedmice i tehnički razgovori.

Virtuelna ceremonija

Ubrzo nakon toga, Ministarstvo vanjskih poslova Pakistana potvrdilo je da je virtuelna ceremonija zakazana za nedjelju.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se na mreži Truth Social, navodeći da je potpisivanje planirano i da će odmah nakon toga Hormuški moreuz biti otvoren za sav saobraćaj.

- Sporazum bi trebao biti potpisan sutra, a odmah nakon toga Hormuški moreuz je otvoren za sve. Naš odnos s Iranom je potpuno drugačiji i bolji nego ranije administracije - napisao je Tramp.

On je, međutim, dodao i oštru poruku u vezi s nuklearnim kapacitetima Irana:

- Kada dođe vrijeme i kada sve bude mirno, ući ćemo i ukloniti nuklearnu prašinu duboko ispod granitnih planina, zahvaljujući našim bombarderima B-2 i njihovim pilotima, i uništiti je, bilo u Iranu ili u Sjedinjenim Državama.

Ni pomena o Izraelu

Izvori iz posredničkih zemalja navode da će potpisivanje biti održano online iz logističkih razloga, uključujući i nemogućnost usklađivanja putovanja visokih zvaničnika prije početka samita G7 u Francuskoj.

Iako se radi o značajnom diplomatskom pomaku, u nacrtu sporazuma ne pominje se Izrael, što je dodatno privuklo pažnju međunarodne javnosti.

Očekuje se da će se narednih dana fokus prebaciti na implementaciju dogovora, kao i na pitanja sigurnosti u regionu, uključujući kontrolu Hormuškog moreuza i međunarodne operacije uklanjanja mina.



