Bivša supruga Bila Gejtsa o susretu s Epstinom: "Osjećala sam da je zlo u njemu"

Bivša supruga Bila Gejtsa, Melinda Frenc Gejts (Melinda French Gates), ponovo je skrenula pažnju javnosti izjavama o Džefriju Epstinu (Jeffrey Epstein), dok se njen bivši suprug istovremeno suočava s ispitivanjima u Kongresu zbog svojih ranijih kontakata s osuđenim seksualnim prestupnikom.

Uznemirujući susret

U intervjuu za Guardian, Melinda Frenc Gejts opisala je prvi susret s Epstinom kao duboko uznemirujući i rekla da je nakon tog razgovora imala noćne more.

- Jeste li ikada bili u blizini nekoga za koga jednostavno znate da je zao? - prisjetila se svog prvog utiska o Epstinu.

Dodala je da joj je tijelo reagovalo snažnom nelagodom tokom razgovora.

- Srce mi je počelo ubrzano kucati - rekla je, navodeći da je intervju umalo prekinula.

- Moramo slušati šta nam osjećaji govore o ljudima - kazala je, dodajući i: "Dosta je. Ne mogu više odgovarati na pitanja."

Epstina je opisala kao "gnusno ljudsko biće i užasnog čovjeka", naglašavajući da smatra da pravosudni sistem nije adekvatno reagovao na njegove zločine.

- Pravosudni sistem nije uradio svoj posao. Nije uradio svoj posao. Tačka - poručila je.

Svjedočenje pred Kongresom

S druge strane, Bil Gejts je ove sedmice svjedočio pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma u Vašingtonu, gdje je govorio o svojim kontaktima s Epstinom.

Prema njegovim riječima, Epstina je upoznao 2011. godine i tada je vjerovao da bi mogao pomoći u prikupljanju sredstava za globalne zdravstvene projekte. Međutim, kasnije je, kako tvrdi, postalo jasno da je Epstin pokušavao da iskoristi informacije o njegovom privatnom životu kako bi uspostavio ponovni kontakt.

- Saznao sam da je Epstin došao do osjetljivih informacija o mom privatnom životu, uključujući i činjenicu da sam bio nevjeran u braku. Te afere nisu imale veze s mojim kontaktima s Epstinom, ali su bile bolne za moju porodicu - rekao je Gejts.

On je svoje kontakte s Epstinom opisao kao "ograničene" i naveo da su u potpunosti prekinuti u decembru 2014. godine, priznajući da je cijeli odnos bila "ozbiljna greška u procjeni".