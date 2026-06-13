Izraelski eksperti poručuju da je sve bila varka: "Amerikanci su nam okrenuli leđa"

Visoki izraelski zvaničnici izrazili su ozbiljnu zabrinutost povodom najavljenog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, upozoravajući da će memorandum o razumijevanju ugroziti sigurnost Izraela. Zvaničnici smatraju da je Vašington popustio pred ključnim zahtjevima Teherana, čime su osnovni sigurnosni ciljevi Izraela ostali neispunjeni.

Izvještaj Channela 12 prenosi stavove izraelskih zvaničnika i eksperata koji decenijama prate iranski dosije, a koji tvrde da odredbe memoranduma koji bi trebao biti potpisan sutra predstavljaju opasnost po nacionalne interese Izraela. Prema njihovim riječima, Iranci ništa ne potpisuju bez konkretne protivusluge.

Sigurnosni rizici i gubitak uticaja

Ono što će se dogoditi odmah nakon potpisivanja jeste otvaranje Hormuškog moreuza, oživljavanje režima u Teheranu i udarac za iransku javnost koja je očekivala drugačiji ishod, ističu zvaničnici. Oni upozoravaju da Iran u ovom okviru "plaća na kredit", budući da je Teheran pristao na razgovore o nuklearnom programu tek nakon formalnog okončanja rata i ispunjenja niza uslova, uključujući oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.

- Ovo je isti okvir kao i sporazum o okončanju rata u Gazi - izjavio je jedan zvaničnik za ovu televizijsku stanicu.

- Zapitajte se šta se od tada dogodilo sa obećanjem o razoružanju Hamasa? Koji će biti osnovni adut Amerikanaca ako, nakon 60 dana primirja, Iranci ne započnu korake koji se od njih zahtijevaju? Vjerodostojna vojna prijetnja je gotovo u potpunosti erodirala - dodao je.

Izostanak rješenja za ključne prijetnje

Zvaničnici sa žaljenjem konstatuju da je ekstrakcija uranijuma postala razvodnjavanje uranijuma, dok raketni sistem uopće nije obuhvaćen sporazumom. Navode da glavna pitanja, kojima se Izrael nadao pozabaviti tokom rata, ostaju neriješena.

- Svi ciljevi koje je Izrael postavio nisu odmah riješeni sporazumom. Ne samo da od Irana nije zatraženo da prestane podržavati svoje proksi grupe, već se kroz ovaj sporazum ponovo povezuje s Hezbollahom - dodali su zvaničnici.