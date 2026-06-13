Video / Instruktori je gurnuli u smrt dok se ona smijala: Djevojka poginula nakon fatalnog propusta

Nesreća se desila u subotu na lokaciji Trilha da Ponte do Esqueleto, poznatoj po ekstremnim sportovima u gradu Limeira, u unutrašnjosti savezne države Sao Paulo. Stravičan snimak prikazuje kako instruktori drže djevojku u zraku, nakon čega je puštaju, a u tom trenutku prisutni shvataju da oprema nije obezbijeđena. Jedna osoba je u šoku povikala: "Njeno uže!"

Prema prvim informacijama, organizatori nisu pravilno pričvrstili sigurnosno uže prije nego što su je pustili sa visine od oko 12 metara, što je dovelo do smrtonosnog pada.

Tragičan incident dogodio se u Brazilu, gdje je 21-godišnja djevojka izgubila život tokom adrenalinske aktivnosti skakanja sa mosta.

CNN Brazil navodi da je djevojka učestvovala u skoku uz nadzor instruktora, ali da sigurnosna oprema nije bila adekvatno osigurana prije početka aktivnosti. Nakon pada, prisutni su pokušali reanimaciju do dolaska hitne službe SAMU, koja je mogla samo konstatovati smrt usljed teških povreda.

Pokrenuta istraga

Vojna policija izašla je na teren i potvrdila da je djevojka bila u pratnji stručnog osoblja tokom skoka. Brazilski mediji navode da je pokrenuta istraga protiv više osoba povezanih s organizacijom aktivnosti kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za propust.

Nekoliko trenutaka prije skoka, djevojka je objavila poruku na društvenim mrežama u kojoj je opisala svoje uzbuđenje. "Ko je bila ta luda osoba koja mi je dopustila da dođem skakati sa mosta???" napisala je.

Događaj je izazvao snažne reakcije javnosti, a snimak nesreće brzo se proširio mrežama. Korisnici su izrazili šok i nevjericu, a jedan komentar glasio je: "Čekaj! Je li ovo šala ili šta??"

Slučaj je ponovo otvorio pitanje sigurnosnih standarda u ekstremnim sportovima u Brazilu i kontrole organizatora avanturističkih aktivnosti.