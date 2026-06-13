Na privatnom imanju pronađeni ostaci 32 fetusa, uhapšena doktorica!

Lokalne vlasti u Poljskoj saopštile su da su na privatnom imanju u jugoistočnom dijelu zemlje pronađeni posmrtni ostaci desetina fetusa, za koje se sumnja da potiču iz jedne bolnice i da su korišteni u naučne svrhe.

Ostaci su otkriveni na imanju u mjestu Lutoriž, selu u blizini Žešova, koje je ranije bilo u vlasništvu 57-godišnje patologinje koju poljski mediji identifikuju kao Magdalenu H. Ona je uhapšena 12. juna u Zamošću, u istočnom dijelu Poljske, prenosi TV Poljska.

Istražitelji pokušavaju utvrditi da li je osumnjičena djelovala sama ili je imala saučesnike, dok je tužilaštvo potvrdilo da je do sada pronađeno 32 fetusa.

Također se provjerava da li se slučaj proteže i na druge lokacije, odnosno da li postoje još mjesta na kojima su eventualno zakopani posmrtni ostaci, kao i da li je više osoba bilo uključeno u njihovo premještanje i odlaganje.