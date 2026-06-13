Tramp najavljuje historijski dogovor, Teheran "spušta loptu": Potpisivanje sporazuma i dalje neizvjesno

Iako je premijer Pakistana Šehbaz Šarif najavio da su Iran i Sjedinjene Američke Države bliže mirovnom dogovoru nego ikada ranije te da bi finalizacija mogla uslijediti u roku od 24 sata, iz Teherana stižu znatno opreznije poruke.

Portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagaei saopštio je da se planirano potpisivanje tzv. Islambadske deklaracije neće dogoditi u nedjelju, prenijeli su iranski državni mediji.

On je naveo da se mogućnost potpisivanja memoranduma u narednim danima ne isključuje u potpunosti, ali je naglasio da je potreban veliki oprez zbog, kako tvrdi, neusklađenih stavova i oklijevanja druge strane.

Prema navodima agencije Tasnim, iranski zvaničnik je pojasnio da je fokus ovog dokumenta prvenstveno na okončanju oružanih sukoba, dok se pitanje iranskog nuklearnog programa u ovoj fazi pregovora ne razmatra.

"Morat ćemo sačekati i vidjeti kada će tačno doći do potpisivanja memoranduma. Iako se to neće desiti sutra, mogućnost da se realizuje u narednim danima i dalje postoji", rekao je Bagaei, optužujući Vašington da čestim promjenama stavova usporava proces.

Šarif optimističan

S druge strane, premijer Pakistana Šehbaz Šarif iznio je znatno optimističniji stav. On je na društvenoj mreži X poručio da su dvije strane bliže dogovoru nego u bilo kojem ranijem periodu.

- S obzirom na to da se finalizacija očekuje u naredna 24 sata, Pakistan se priprema za elektronsko potpisivanje mirovnog sporazuma odmah nakon toga, dok će tehnički razgovori biti nastavljeni sljedeće sedmice - napisao je Šarif.

Ključne tačke

Pregovori se vode uz posredovanje Pakistana, a cilj im je rješavanje duboke krize koja već duže vrijeme destabilizuje region. Ključne tačke uključuju prekid neprijateljstava između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za slobodan pomorski saobraćaj te okvirni pristup dugoročnom rješenju pitanja iranskog nuklearnog programa, iako Teheran tvrdi da to trenutno nije dio završne faze dogovora.

Iranski zvaničnici tvrde da je većina teksta usaglašena, ali da situacija i dalje ostaje osjetljiva. Region je u stanju pojačane pripravnosti od kraja februara, nakon američkih i izraelskih zračnih udara na Iran, što je dovelo do iranskog odgovora i dodatnog zaoštravanja odnosa, uključujući blokadu Hormuškog moreuza – jedne od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte i energenata.