Novi protesti u Tel Avivu: stotine građana traže nezavisnu istragu protiv Netanjahuove vlade

Novi protesti protiv vlade održani su večeras u Tel Avivu, gdje se okupilo oko 500 ljudi.

Demonstranti su uputili oštre kritike premijeru Benjaminu Netanjahuu zbog toga što nije pokrenuo formiranje zakonske državne istražne komisije za propuste u vezi s napadom koji je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine.

- Kako vrijeme prolazi, pitanja se samo gomilaju - rekla je Ajala Mecger, čiji je 80-godišnji svekar Joram otet u Gazu tokom napada i kasnije ubijen u zatočeništvu Hamasa.

Ona je podsjetila da se zakonski komitet, kao najviši istražni organ u Izraelu, sastoji od nezavisnih stručnjaka koje imenuje predsjednik Vrhovnog suda.

Nasuprot tome, kako navodi, Netanjahuov prijedlog predviđa komisiju koju bi birali politički predstavnici.

- Politički, populistički, fašistički istražni komitet... sastojao bi se od tri predstavnika koalicije i tri predstavnika opozicije. Ako članovi opozicije odbiju učestvovati u ovom izopačenom modelu, tri člana koalicije djelovala bi kao komisija i istraživala zločine za koje su sami odgovorni - dodala je.

Eran Litman, čija je kćerka Orija ubijena u Hamasovom masakru na muzičkom festivalu Nova, izjavio je da je njegova 26-godišnja kćerka "ubijena zbog vjerskog rata".

On je naveo da su tijelo njegove kćerke iznijela četiri volontera Hareda iz službe ZAKA, koje opisuje kao "ništa manje heroje od bilo kojeg komandosa". Litman je naglasio da njegova kritika nije usmjerena protiv volontera, s kojima je kasnije i uspostavio prijateljski odnos, već protiv vlade.

Tokom njegovog obraćanja policija je ušla među okupljene kako bi prekinula verbalni sukob između provladine aktivistkinje Hadar Muchtar, koja je pokušavala snimiti protest, i jednog antivladinog influensera koji je pokušavao da je nadglasa.

Oboje su potom izdvojeni sa strane, gdje je policija uzela njihove izjave prije nego što ih je pustila.