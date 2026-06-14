Tramp najavio potpisivanje sporazuma s Iranom danas, Iranci negiraju, kažu da insistira na samopromociji na svoj rođendan

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je za danas potpisivanje sporazuma s Iranom kojim bi se ponovo otvorio Hormuški moreuz.

S druge strane, Iranci osporavaju da će se to desiti danas jer još nije finaliziran sporazum.

On je kazao da je sporazum drugačiji onom iz ere Baraka Obame, opisujući ga kao "potpuno suprotan, zid do nikakvog nukearnog oružja".

Nuklearno oružje

- Zapravo, oni više ne žele nuklearno oružje, niti će ga imati, bilo kupnjom, razvojem ili bilo kojim drugim oblikom nabave - rekao je.

Naveo je da nikakav novac neće promijeniti vlasnika i da će SAD u "prikladno vrijeme, kada se sve smiri, ući i uzeti nuklearnu prašinu" koristeći bombardere B-2.

- Ako ne, imamo krajnju alternativu, za koju se nadamo da nikada više neće biti upotrijebljena - istakao je.

Nakon toga je Iran signalizirao da do toga neće biti danas, a Korpus čuvara islamske revolucije je kazao da Tramp "neobično insistira" da se do desi danas, a vjeruju da je to sve zbog njegovog rođendana, s ciljem da bi to pretvorio u "lični marketinški događaj".

Nadolazeći dani

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova također je upozorio na oprez oko datuma, rekavši da potpisivanje "neće biti u nedjelju", ali da se "ne može isključiti mogućnost da se to dogodi u nadolazećim danima".

Potpisivanje memoranduma o razumijevanju trebalo bi otvoriti novo, 60-dnevno razdoblje pregovora tokom kojeg će dvije strane raditi na provedbi dogovorenog okvira i rješavanju preostalih spornih pitanja, izjavio je američki zvaničnik. Prema navodima CNN-a, dokument bi trebao biti potpisan elektronskim putem kako bi se izbjegli logistički problemi i smanjio rizik od ugrožavanja pregovaračkog procesa.

Iako je postignut napredak, brojna ključna pitanja i dalje ostaju neriješena. Teheran i Vašington različito tumače pojedine elemente budućeg sporazuma, uključujući status iranskog nuklearnog programa, djelovanje regionalnih paravojnih grupa te raspolaganje zamrznutom iranskom imovinom.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif, koji ima posredničku ulogu u pregovorima, saopćio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran usaglasili okvir mirovnog sporazuma te izrazio očekivanje da će on biti potpisan u naredna 24 sata. Poručio je da su dvije strane bliže konačnom dogovoru nego ikada ranije.

Istovremeno, britanski premijer Kir Starmer razgovarao je s Donaldom Trumpom o mogućnostima okončanja sukoba, naglasivši da svaki postignuti sporazum mora osigurati dugoročan i održiv mir. Podršku posredničkim naporima Pakistana izrazio je i katarski premijer tokom razgovora sa svojim pakistanskim kolegom.