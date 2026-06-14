Sve spremno za UFC spektakl u Bijeloj kući povodom 80. Trampovog rođendana: Očekuje nas sedam borbi

Američki predsjednik Donald Tramp svoj 80. rođendan obilježit će nesvakidašnjim događajem – UFC spektaklom na južnom travnjaku Bijele kuće, koji se održava u trenutku kada je njegova administracija suočena s ratom u Iranu.

Program uključuje sedam borbi koje će trajati do kasno u noć, a očekuje se prisustvo više od 4.000 gledalaca u privremenoj areni postavljenoj u kompleksu Bijele kuće. Događaju bi trebali prisustvovati članovi Trumpovog kabineta, visoki zvaničnici administracije i republikanski kongresmeni.

Predsjednik UFC-a Dana Vajt, jedan od Trampovih bliskih saveznika, opisao je manifestaciju kao jedinstven i spektakularan događaj, iako je upozorio da bi vremenske neprilike mogle poremetiti planove nakon oluja koje su već izazvale probleme prethodnih dana.

Tramp ovaj sportski spektakl nastoji povezati s obilježavanjem 250 godina od potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti SAD-a, ali američki mediji navode da događaj istovremeno ima i snažnu političku dimenziju te doprinosi promociji njegovog ličnog imidža.

Sve se dešava u periodu kada se predsjednik suočava s kritikama zbog skupog i nepopularnog rata u Iranu, visokih cijena goriva, zabrinutosti zbog inflacije i pada podrške među biračima.

Polemike su izazvali i troškovi organizacije. Iako Tramp tvrdi da UFC snosi troškove događaja, podaci Nacionalne službe za parkove pokazuju da su u pripreme uloženi deseci miliona dolara, uz angažman više državnih institucija i hiljade radnih sati.

Dodatnu pažnju izazvala je informacija da je među partnerima manifestacije i kompanija World Liberty Financial, kriptofirma u suvlasništvu Trampove porodice, što je otvorilo rasprave o mogućem preplitanju privatnih poslovnih interesa i korištenja državnih resursa.