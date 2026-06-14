Netanjahu hitno saziva sigurnosni kabinet: Izrael strahuje da je Tramp popustio Iranu

Izraelski sigurnosni kabinet večeras će održati sjednicu kojom će predsjedavati premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu).

Sastanak je zakazan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) objavio da bi SAD i Iran trebali potpisati memorandum o razumijevanju, čiji je cilj okončanje sukoba na Bliskom istoku.

Politički i vojni vrh u Tel Avivu nalazi se u stanju uzbune, a izraelski mediji večerašnji sastanak opisuju kao jedan od najvažnijih i najnapetijih u novijoj historiji zemlje.

Upozorenje zvaničnika

Kako prenosi The Times of Israel, pozivajući se na visoke zvaničnike i izvještaje televizije Channel 12, unutar izraelske vlade vlada duboko ogorčenje i osjećaj izdaje od strane najbližeg saveznika.

Zvaničnici otvoreno upozoravaju da uslovi dokumenta koji su usaglasili Vašington (Washington) i Teheran "direktno ugrožavaju nacionalnu sigurnost Izraela".

Izraelski obavještajni izvori tvrde da je Trampova administracija pokleknula pred ključnim zahtjevima Irana.

Zvaničnici iz Izraela ogorčeno ističu da se Iran kroz ovaj sporazum ponovo direktno povezuje s Hezbolahom u Libanu, poništavajući sve vojne uspjehe koje je Izrael postigao na terenu.

Ključni ciljevi

Dalje navode kako ključni ciljevi Izraela, poput potpunog uništenja iranskog raketnog programa, uopšte nisu riješeni ovim dokumentom. Umjesto toga, proces je sveden na "razblaživanje uranijuma", što Izrael smatra kozmetičkom promjenom.

- Svi ciljevi koje je Izrael postavio u ovom ratu potpuno su ignorisani u američkom nacrtu. SAD su uklonile svoj vojni pritisak, a Izrael je ostavljen na cjedilu - izjavio je neimenovani visoki zvaničnik za izraelske medije.

Večerašnji sastanak kabineta bit će poprište i žestokog unutrašnjeg sukoba. Vojni vrh (IDF) već je poručio političarima da se ne namjerava povući iz tek uspostavljene "sigurnosne zone" u južnom Libanu.

Sastanak kabineta koji počinje večeras trebao bi definisati da li će Izrael unilateralno nastaviti rat protiv Irana i Libana ili će biti primoran pokoriti se novoj geopolitičkoj realnosti koju diktira Washington.