Drama u norveškoj kraljevskoj porodici: Sin prijestolonasljednice čeka presudu

Norveška s velikom pažnjom očekuje ponedjeljak, kada bi tročlano vijeće Okružnog suda u Oslu trebalo izreći presudu Mariusu Borgu Hojbiju (Marius Borg Høiby), 29-godišnjem sinu norveške prijestolonasljednice Mete-Marit (Mette-Marit).

Hojbi (Høiby), koji se suočava s optužnicom od 40 tačaka, uključujući i četiri optužbe za silovanje, presudu će pratiti putem videoveze zbog zdravstvenih razloga koji nisu precizirani.

Tužilaštvo za njega traži kaznu od sedam godina i sedam mjeseci zatvora, dok odbrana smatra da bi kazna trebala biti godinu i po. Hojbi negira najteže optužbe, ali je priznao blaža krivična djela povezana s drogom i saobraćajnim prekršajima, prenosi BBC.

Cijeli slučaj odvija se u izuzetno teškom periodu za norvešku kraljevsku porodicu. Zdravstveno stanje majke optuženog, prijestolonasljednice Mete-Marit, ozbiljno je narušeno, te je prije nešto više od sedam dana stavljena na listu čekanja za transplantaciju pluća. Ljekari navode da se na listu obično stavljaju pacijenti kojima je, prema procjenama, ostalo najviše godinu dana života.

Uprkos teškoj bolesti, Mete-Marit je zajedno sa suprugom, prijestolonasljednikom Hokonom, posjetila sina u zatvoru. Hojbi se nalazi u pritvoru od početka februara, a svi raniji zahtjevi odbrane za njegovo puštanje na slobodu, uključujući i onaj kojim je traženo da bude uz bolesnu majku, odbijeni su.

Zbog porodične situacije, prijestolonasljednik Hokon smanjio je svoje javne obaveze kako bi bio uz suprugu. Javnost u Norveškoj pokazuje veliku podršku Mete-Marit, koja je obustavila sve javne angažmane i koristi nazalnu kanilu radi lakšeg disanja, što je u kontrastu s ranijim negativnim reakcijama zbog njenog prijateljstva s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein).

Detalji optužnice

Tokom suđenja koje je završeno prije gotovo tri mjeseca, budući norveški kralj i kraljica držali su se dalje od sudnice. Prijestolonasljednik Hokon rekao je da pokušava balansirati između podrške sinu Marijusu Borgu Hojbiju i razumijevanja za žrtve koje su svjedočile u postupku.

Četiri žene koje optužuju Hojbija za silovanje zadržale su anonimnost. Tužilaštvo tvrdi da su se silovanja dogodila dok su žene spavale ili bile u stanju nakon dobrovoljnog odnosa, a u jednom slučaju došlo je i do penetracije.

Za jednu optužbu za silovanje traži se kazna od tri godine zatvora, dok se za preostale tri traže po dvije godine. Stručnjaci ističu da se u norveškom pravosuđu kazne ne sabiraju automatski, pa konačna odluka suda može biti drugačije strukturirana.

Sud je zabranio fotografisanje žrtava i optuženog, ali anonimnost nije odobrena bivšoj djevojci, influenserici Nori Hokland. Hojbi negira optužbe o zlostavljanju, dok je njeno lice jedno od rijetkih koje je javnost mogla vidjeti.

Priznanja i ostale optužbe

Od ukupno 40 tačaka optužnice, tužilaštvo traži osuđujuću presudu za 39. Optužbe uključuju psihičko i fizičko zlostavljanje bivših partnerki, kao i slučaj žene poznate kao "žena iz Frognera", po elitnoj četvrti Osla.

Hojbi je djelimično priznao nanošenje teških tjelesnih povreda i zlostavljanje u tom slučaju, ali negira seksualno snimanje bez pristanka.

Među priznatim djelima su i trgovina 3,5 kilograma marihuane, vožnja bez dozvole, nepažljiva vožnja te kršenje zabrane prilaska. Nekoliko dana prije presude premješten je u zatvor Ila kod Osla.

S obzirom na to da će presudu pratiti putem videoveze, malo je vjerovatno da će se ponoviti emotivne scene iz ranijeg postupka, kada je pred sudom zaplakao i svoje ponašanje pravdao „potrebom za prihvatanjem“.

Budućnost monarhije pod znakom pitanja

Iako presuda označava kraj sudskog procesa, ona ne rješava širu krizu u norveškoj kraljevskoj porodici. Hojbi formalno nije član kraljevske kuće, ali je odrastao uz polubraću i sestru, pa bi teška kazna mogla imati veliki utjecaj na ugled porodice.

Stručnjaci upozoravaju da se monarhija nalazi u ozbiljnoj institucionalnoj krizi i krizi povjerenja. Dodatno, pogoršanje zdravlja Mete-Marit otežava pronalazak rješenja, dok su raniji pokušaji objašnjavanja kontroverzi, uključujući i veze s Epstinom, izazvali nove kritike javnosti.

Zbog svega toga, proslava 25. godišnjice braka prijestolonasljedničkog para je otkazana, a fokus na obnovu ugleda kraljevske porodice moraće sačekati.