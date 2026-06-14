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DETALJI NEPOZNATI

Katarska delegacija u Teheranu radi razgovora o pregovorima između SAD-a i Irana

Iranski zvaničnici i katarska delegacija sastali se kako bi razmotrili stanje diplomatskog procesa između Irana i SAD-a

Teheran. Platforma X

Anadolija

prije 26 minuta

Katarska delegacija, predvođena savjetnikom ministra vanjskih poslova te zemlje, doputovala je u nedjelju u Teheran kako bi unaprijedila pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, javila je iranska novinska agencija ISNA.

Iranska novinska agencija Mehr također je izvijestila da se katarska delegacija sastala s iranskim zvaničnicima kako bi razmotrili stanje diplomatskog procesa.

Nisu objavljeni detalji o sadržaju razgovora.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon američko-izraelskih napada na Iran koji su počeli 28. februara.

Prekid vatre, postignut uz posredovanje Pakistana, stupio je na snagu 8. aprila, a napori za postizanje šireg sporazuma od tada se nastavljaju.

# IZRAEL
# IRAN
# KATAR
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