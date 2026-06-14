Hitno se oglasio Kir Starmer: Britanske snage presrele tanker u Lamanšu, meta ruska “flota u sjeni”

Britanske oružane snage presrele su u Engleskom kanalu (Lamanšu) naftni tanker koji je, kako se navodi, dio ruske „flote iz sjene“, izjavio je premijer Kir Starmer (Keir Starmer).

U akciji koja je trajala oko šest sati, na brod su se ukrcali pripadnici komandosa Kraljevske mornarice i specijalno obučeni službenici Nacionalne agencije za kriminal (NCA), uz podršku Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF).

Operaciju su podržali avioni Pomorske vazduhoplovne grupe (Maritime Air Group), avion RAF P-8 Kraljevskog ratnog zrakoplovstva, kao i brodovi HMS Sutherland i HMS Ledbury.

- Želim da se zahvalim svima koji su učestvovali, uključujući naše oružane snage i pripadnike organa reda koji čuvaju sigurnost ove zemlje 24 sata dnevno, 365 dana u godini - zaključio je Starmer.

Rusija upravlja "flotom u sjeni", koju čine tankeri s nejasnim vlasničkim strukturama kako bi izbjegla međunarodne sankcije uvedene na izvoz svoje nafte.

Zadužena za prijevoz oko 75% sankcionirane ruske nafte, flota u sjeni od više od 700 plovila predstavlja ključnu liniju života za Kremlj, saopćilo je Ministarstvo odbrane (MoD). Ujedinjeno Kraljevstvo je već sankcioniralo više od 500 plovila.