Umro najstariji TikToker na planeti: Svijet se oprašta od Deke Anezija

Anezio je postao jedan od najstarijih influensera na toj platformi, a zajedno s unukom osvojio je simpatije publike širom svijeta kroz humoristične i porodične video-snimke koji su često prikazivali svakodnevni život i bliske porodične odnose.

Širu popularnost stekao je snimcima sa svojim unukom Kaiom Fiorijem, zahvaljujući kojima je izgradio milionsku publiku na društvenoj mreži TikTok.

Brazilski TikToker Anezio Fiori, poznat pod nadimkom Deka Anezio, preminuo je u 88. godini.

Prema navodima porodice, preminuo je u subotu, 13. juna, u 88. godini života. Ispraćaj je organiziran prema porodičnom protokolu: misa uz tijelo planirana je u nedjelju ujutro, zatim povorka u 11 sati prema lokalnom groblju u Rinkau. Bdenje će biti održano u crkvi na glavnom trgu u istom mjestu, s početkom u 18 sati.

Od porodičnih snimaka do milionske slave

Podsjetimo, Anezio je na društvenim mrežama postao viralan gotovo slučajno, kada je njegov unuk počeo snimati svakodnevne porodične situacije.

U početku je kanal imao svega nekoliko desetina pratilaca, ali je 2021. godine jedan video postao viralan i donio nagli rast popularnosti.