Umro najstariji TikToker na planeti: Svijet se oprašta od Deke Anezija

Brazilski TikToker Anezio Fiori, poznat pod nadimkom Deka Anezio, preminuo je u 88. godini.
Širu popularnost stekao je snimcima sa svojim unukom Kaiom Fiorijem, zahvaljujući kojima je izgradio milionsku publiku na društvenoj mreži TikTok.
Anezio je postao jedan od najstarijih influensera na toj platformi, a zajedno s unukom osvojio je simpatije publike širom svijeta kroz humoristične i porodične video-snimke koji su često prikazivali svakodnevni život i bliske porodične odnose.
Prema navodima porodice, preminuo je u subotu, 13. juna, u 88. godini života. Ispraćaj je organiziran prema porodičnom protokolu: misa uz tijelo planirana je u nedjelju ujutro, zatim povorka u 11 sati prema lokalnom groblju u Rinkau. Bdenje će biti održano u crkvi na glavnom trgu u istom mjestu, s početkom u 18 sati.
Od porodičnih snimaka do milionske slave
Podsjetimo, Anezio je na društvenim mrežama postao viralan gotovo slučajno, kada je njegov unuk počeo snimati svakodnevne porodične situacije.
U početku je kanal imao svega nekoliko desetina pratilaca, ali je 2021. godine jedan video postao viralan i donio nagli rast popularnosti.
U tom periodu profil je brzo narastao na stotine hiljada, a kasnije i na milionsku publiku, uz desetine miliona lajkova na objavljenim videima.
Unuk Kaio Fiori ranije je objašnjavao da je želio sačuvati porodične uspomene kroz snimke, ne sluteći da će sadržaj postati globalno popularan.
Sam Anezio je s vremenom s velikim iznenađenjem govorio o slavi koju su stekli, ističući da je sretan što njihov sadržaj raduje ljude širom svijeta.