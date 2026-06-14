Iran poslao poruku SAD-u nako izraelskog napada na Bejrut: "Igrate se dobrog i lošeg policajca"

Nakon novog izraelskog napada na Bejrut, jedan od vodećih iranskih pregovarača poručio je da Sjedinjenim Američkim Državama nedostaje ili volja ili sposobnost da ispune svoje obaveze, optuživši ih da zajedno s Izraelom igraju igru "dobrog i lošeg policajca".

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed-Bager Galibaf (Mohammad-Bagher Ghalibaf), koji se tokom rata često oglašava na društvenim mrežama, osudio je izraelski napad, ali i ulogu SAD-a u cijelom slučaju.

"Cionistički upad u Dahiju još jednom je pokazao da Americi nedostaje ili volje da ispuni svoje obaveze ili sposobnosti da to učini", napisao je Galibaf na platformi X.

- Ne možete dobiti ustupke tako što režimu dajete zeleno svjetlo. Igra dobrog i lošeg policajca je zastarjela. Ako vam nedostaje volje i sposobnosti da ispunite svoje obaveze, nemoguće je govoriti o nastavku ovog puta - dodao je.

Pitanje Libana

Prema nedavnim izvještajima, SAD je pokušao izostaviti Liban iz sporazuma o okončanju rata s Iranom. Ipak, iranski zvaničnici insistiraju da Liban mora biti uključen u pregovore kako bi bili zaustavljeni izraelski napadi na Hezbolah, grupu koju Teheran podržava u toj zemlji.

Vojni odgovor i američka obavijest

Na izraelske napade reagovao je i zamjenik komandanta Združenog štaba iranske vojske. Iranski državni mediji prenose njegovu poruku da izraelski "zločini" neće ostati bez odgovora.

U međuvremenu, novinar portala Axios objavio je da je Izrael neposredno prije napada na predgrađe Bejruta o toj operaciji obavijestio američku vojsku raspoređenu u regiji.