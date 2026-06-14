Djevojčica (12) rodila dijete u Češkoj: Otac je njezin brat (16)

Javnost u Češkoj ostala je zatečena slučajem dvanaestogodišnje djevojčice koja je prošle godine rodila dijete, a da niko iz njene porodice niti okoline nije primijetio da je trudna.

Otac djeteta je njen šesnaestogodišnji brat, a cijeli slučaj u međuvremenu je dobio i sudski epilog, piše heute.at.

Trudnoća otkrivena tek na porodu

Djevojčica dolazi iz sela u regiji Karlovi Vari, nedaleko od njemačke granice. Prema navodima medija, ni članovi porodice ni školsko osoblje nisu prepoznali fizičke promjene koje su ukazivale na trudnoću, dok su povećanje tjelesne težine pripisivali drugim razlozima.

Istina je otkrivena tek početkom jula 2025. godine, kada je djevojčica zbog jakih bolova hitno prebačena u bolnicu.

Ljekari su tada ustanovili da se zapravo radi o porođajnim trudovima.

Zlostavljanje u dječjoj sobi

Nakon poroda pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja. Novorođenče je smješteno u hraniteljsku porodicu.

Tokom razgovora s istražiteljima djevojčica je otkrila da je otac djeteta njen brat, koji je u to vrijeme imao 16 godina.

Ispričala je da ju je zlostavljao u zajedničkoj dječijoj sobi u porodičnoj kući. Policija je naložila DNK vještačenje koje je, prema navodima istražitelja, potvrdilo očinstvo mladića.

Uvjetna kazna i odšteta

Slučaj je potom završio pred sudom. Na Okružnom sudu u Plzenu brat je priznao da je kao petnaestogodišnjak više puta dodirivao sestru protiv njene volje.

Prema optužnici, silovanje se dogodilo u jesen 2024. godine. Državno tužilaštvo saopćilo je da je mladić osuđen na tri godine uvjetne kazne.

Osim toga, određena mu je obavezna seksualna terapija te isplata odštete žrtvi u iznosu od približno 12.500 eura.

"Prava katastrofa za porodicu"

Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju i u mjestu iz kojeg porodica potječe. Gradonačelnik je za češke medije izjavio da brat i sestra dolaze iz uređene porodice.

- Za porodicu je to bila prava katastrofa. Jako su se teško nosili s time. Naravno, cijelo je mjesto odmah počelo pričati o tome - rekao je gradonačelnik.