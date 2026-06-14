Ukrajina i Moldavija počinju prvu fazu pregovora o članstvu u EU

Ukrajina i Moldavija u ponedjeljak će napraviti važan korak ka članstvu u Evropskoj uniji, početkom suštinskih pregovora o pristupanju.

Pregovore će u Luksemburgu pokrenuti visoki zvaničnici EU i ministri dvije zemlje, čime se otvara takozvani prvi klaster pregovora, koji obuhvata vladavinu prava, demokratiju i osnovne reforme.

Riječ je o simboličnom, ali i politički važnom trenutku za Ukrajinu i Moldaviju, dvije bivše sovjetske republike koje su zahtjeve za članstvo u EU podnijele 2022. godine, nekoliko dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, piše The Guardian.

Iako je EU u junu 2024. donijela odluku o otvaranju pregovora, njihov stvarni početak bio je blokiran zbog protivljenja Mađarske. Dogovor država članica EU o otvaranju prvog klastera postignut je prošlog petka.

Strateški izbor

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta pozdravili su odlučnost, hrabrost i rad Ukrajine i Moldavije u provođenju reformi, uprkos velikim izazovima.

- Proširenje je strateški izbor - naveli su u zajedničkoj izjavi.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da je otvaranje prvog klastera važna politička i moralna podrška Ukrajini i njenim građanima.

- Ukrajina radi ono što je potrebno, a važno je da i EU održava svoju riječ - poručio je Zelenski.

Otvaranje prvog klastera omogućava nastavak razgovora i o drugim oblastima, uključujući jedinstveno tržište, zaštitu okoliša, ekonomsku i socijalnu politiku.

Za članstvo u EU, država kandidatkinja mora uskladiti svoje zakonodavstvo s hiljadama evropskih propisa i odluka, a konačnu odluku o pristupanju moraju jednoglasno odobriti sve postojeće članice.

Ispunjavanje reformi

Zvaničnici EU pohvalili su reforme u Ukrajini i Moldaviji, ali istovremeno ukazuju da Kijev mora ubrzati ispunjavanje prioritetnih reformi, posebno u oblasti borbe protiv korupcije, nezavisnosti antikorupcijskih institucija te imenovanja sudija i tužilaca.

Bivša savjetnica Evropske komisije za proširenje Heder Grab ocijenila je da je otvaranje prvog klastera veoma značajno, jer označava početak stvarnog procesa dogovaranja članstva.

Grabe smatra da bi EU prema Ukrajini trebala primijeniti sigurnosni pristup i ranije je uključiti u evropsku sigurnosnu i odbrambenu politiku, naglašavajući da je Ukrajina danas jedan od najvažnijih sigurnosnih aktera na kontinentu.