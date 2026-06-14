Iran upozorio da bi pregovori mogli biti obustavljeni zbog izraelskih napada na Liban

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf upozorio je da bi pregovarački proces mogao biti obustavljen ukoliko se nastave izraelski napadi na Liban, ocijenivši da ti napadi pokazuju kako Sjedinjene Američke Države nemaju volju ili sposobnost da ispune preuzete obaveze.

Galibaf je u objavi na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u reagirao na posljednje izraelske zračne udare na područje Dahiye u južnim predgrađima Bejruta.

- Napadi cionista na Dahiye još jednom su pokazali da SAD nema volju da ispuni obećanja koja je dao ili nema moć da to učini - poručio je Galibaf.

Dodao je da je vrijeme taktike "loš policajac - dobar policajac" prošlo te upozorio da nastavak pregovora nije moguć ukoliko ne postoji spremnost i kapacitet za provođenje preuzetih obaveza.

- Ako nemate volju i sposobnost da ispunite svoje obaveze, onda nije moguće govoriti o nastavku pregovaračkog procesa - naveo je predsjednik iranskog parlamenta.

Izrael je ranije izveo zračne napade na Beirut i južne dijelove Libana, pri čemu je, prema dostupnim informacijama, poginulo najmanje osam osoba.