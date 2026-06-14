Video / Britanski marinci upali na ruski naftni tanker: Užadima se spustili iz helikoptera

Akcija je uslijedila nakon što je britanski premijer Kir Starmer (Keir Starmer) odobrio proširene vojne ovlasti za zaustavljanje i zadržavanje brodova povezanih s ruskim mrežama za izbjegavanje sankcija u teritorijalnim vodama Ujedinjenog Kraljevstva.

Britanska ratna mornarica objavila je snimak složene i rizične operacije tokom koje je presretnut i zaplijenjen ruski naftni tanker iz takozvane "flote u sjeni" u Lamanšu.

Operacija je trajala šest sati i izvedena je u stanju visoke pripravnosti, uz angažman elitnih vojnih jedinica i napredne vojne opreme.

Pripadnici Kraljevskih marinaca spustili su se užadima iz helikoptera direktno na palubu tankera koji je bio u pokretu.

Podršku akciji iz zraka pružali su helikopteri Chinook, Merlin Mk4 i Wildcat, kao i izviđački avion RAF-a P-8 Poseidon.

Takozvana "flota u sjeni" predstavlja globalnu mrežu brodova čije je poslovanje često netransparentno. Uglavnom je riječ o starijim tankerima, često starijim od 15 godina, s nejasnim vlasničkim strukturama i čestim promjenama zastava pod kojima plove.

Takvi brodovi često isključuju svoje transpondere ili šalju lažne podatke o lokaciji kako bi prikrili porijeklo nafte koju prevoze.

Tanker "SMYRTOS" trenutno je sproveden i usidren uz južnu obalu Engleske, gdje se nalazi pod pojačanim nadzorom zbog mogućih ekoloških i sigurnosnih prijetnji, dok nadležne službe nastavljaju istragu.