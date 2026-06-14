Tramp bijesan nakon napada na Bejrut: "Izrael nije smio napasti, nemojmo upropastiti sve"

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social povodom jutarnjeg izraelskog napada na Bejrut, uputivši do sada najoštriju javnu kritiku zvaničnom Tel Avivu.

Tramp je poručio da se napad nije smio dogoditi, posebno u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države i Iran, kako tvrdi, vrlo blizu potpisivanja važnog mirovnog sporazuma.

Ugrožavanje pregovora

On je naveo da, iako Izrael ima pravo na samoodbranu, jutarnji udar izraelskih odbrambenih snaga na južno predgrađe Bejruta predstavlja ozbiljno ugrožavanje tekućih pregovora.

- Jutarnji napad na Bejrut nije se smio dogoditi, posebno na ovako poseban dan kada smo tako blizu mirovnog sporazuma s Iranom. Izrael ima pravo da se brani od prijetnji, ali napad na koji su odgovorili bio je veoma mali i beznačajan, niko nije povrijeđen, ranjen ili ubijen. To ne bi smjelo poremetiti ovaj važan proces - napisao je Tramp.

Američki predsjednik je dodao da je sporazum, koji bi prema njegovim riječima mogao donijeti stabilnost cijelom regionu, uključujući i Liban, praktično pred završetkom, te je pozvao sve strane na uzdržanost.

Ultimatum Izraelu i Hezbolahu

On je u nastavku poruke uputio jasnu poruku i Izraelu i Hezbolahu, tražeći hitan prekid svih provokacija.

- Veoma smo blizu dogovora koji će donijeti mir u regionu, uključujući i Liban, i sve strane bi trebale odstupiti. Ne bi trebalo biti više nikakvih napada Izraela bilo gdje u Libanu, ali isto tako ne bi smjelo biti više napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbolah, protiv Izraela - poručio je američki predsjednik.

Tramp je svoju objavu završio dramatičnom porukom:

- Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira, nemojmo ga upropastiti! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju.

Udar na Bejrut

Ova reakcija dolazi nakon što je izraelska vojska izvela napad na gusto naseljenu četvrt u južnom Bejrutu, u kojem su, prema dostupnim informacijama, poginule najmanje tri osobe, a 15 ih je ranjeno.

Prema ocjenama pojedinih izraelskih analitičara, riječ je o pokušaju eskalacije kojim bi se uticalo na pregovore u posljednjem trenutku. Iran je nakon napada zaprijetio odmazdom, dok su zvaničnici u Teheranu optužili Sjedinjene Američke Države za, kako navode, “zastarjelu igru dobrog i lošeg policajca”.

U međuvremenu, poruka Donalda Trampa pokazuje pojačan pritisak Vašingtona da se spriječi dalja eskalacija, dok se diplomatski pregovori nastavljaju uz posredovanje međunarodnih aktera.