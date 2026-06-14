Tramp oštro napao Netanjahua: "On nema nikakvog je*enog rasuđivanja, sve je bilo spremno za sporazum s Iranom"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) potvrdio je u telefonskom razgovoru za medij Axios da je historijski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji bi trebao okončati sukob, i dalje planiran za potpisivanje večeras, uprkos izraelskom zračnom udaru na Bejrut i prijetnjama odmazdom iz Teherana.

Sabotaža sporazuma

Tramp je iznio niz teških optužbi na račun izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu), kojeg je optužio za, kako je naveo, sabotažu mirovnog procesa.

Kako je rekao, bio je šokiran kada su ga savjetnici obavijestili o izraelskom napadu na libansku prijestonicu, te je priznao da je bio izuzetno bijesan.

- To je tako loše, nisam mogao vjerovati! Sat vremena prije nego što smo trebali potpisati sporazum. Zašto je Bibi morao izvesti taj je*eni napad? Bio sam toliko bijesan. Rekao sam mu to jasno. On nema nikakvog rasuđivanja. Sve sam mu to rekao - izjavio je Tramp.

On je naveo da je Hezbolah jutros prvi izveo napad na Izrael, ali da je riječ o, kako tvrdi, beznačajnom udaru bez žrtava i materijalne štete, zbog čega, prema njegovim riječima, nije postojala osnova za izraelsku reakciju u trenutku ključnih pregovora.

Udar na Bejrut

Zračni udar na Bejrut dodatno je zakomplikovao pregovore i doveo ih na ivicu propasti, dok Tramp pokušava kroz diplomatske i javne poruke spasiti dogovor.

- To nas je dobro prodrmalo. Odgodilo je potpisivanje za nekoliko sati. Trebalo je biti potpisano upravo sada. Sada je pomjereno za nekoliko sati - rekao je Tramp.

U međuvremenu, iz Teherana i dalje ne stiže konačna potvrda o potpisivanju sporazuma, dok je predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ebrahim Azizi poručio: “Slijedi žestok odgovor”.

I pored protivljenja Netanjahua, Tramp tvrdi da bi sporazum s Iranom dugoročno mogao predstavljati sigurnosnu korist i za Izrael.