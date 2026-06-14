Kremlj: Tramp je Putinu poručio da je spreman pomoći u okončanju rata u Ukrajini

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) poručio je tokom današnjeg razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da je okončanje rata u Ukrajini od ključnog značaja te da je spreman pomoći u postizanju rješenja, prenose ruske novinske agencije pozivajući se na savjetnika Kremlja za vanjsku politiku Jurija Ušakova.

- Kada je riječ o ukrajinskom sukobu, Donald Tramp je ponovo naglasio da je prekid neprijateljstava od presudne važnosti - rekao je Ušakov novinarima.

Razgovori na samitu G7

Dodao je da je Tramp izrazio spremnost da djeluje zajedno s evropskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore tokom samita Grupe G7.

- Rekao je da je spreman sarađivati s evropskim partnerima i Kijevom, uključujući razgovore na samitu G7 - kazao je Ušakov.

On je također naveo da će američki izaslanici Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džared Kušner (Jared Kushner), koji učestvuju u pregovorima s ciljem okončanja rata u Ukrajini, uskoro ponovo posjetiti Rusiju.

Posljednjih sedmica diplomatski napori usmjereni na završetak rata u Ukrajini usporeni su zbog pojačane pažnje Vašingtona prema krizi na Bliskom istoku i odnosima s Iranom.

Pregovori s Iranom

Tokom telefonskog razgovora Tramp i Putin dotakli su se i pregovora o iranskom nuklearnom programu.

- Razgovaralo se o situaciji vezanoj za memorandum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Donald Tramp je rekao da je sporazum blizu i da očekuje da će rezultati teških, ali uspješnih pregovora uskoro biti objavljeni - rekao je Ušakov.

Prema njegovim riječima, Putin je tokom razgovora na neformalan način čestitao Trampu 80. rođendan.