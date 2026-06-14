Zelenski: Ukrajina spremna da otvori šest klastera za integraciju u Evropsku uniju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je njegova zemlja spremna otvoriti šest klastera u procesu pristupanja Evropskoj uniji te izrazio očekivanje da će tokom ljeta biti ostvaren dodatni napredak na evropskom putu.

U večernjem videoobraćanju Zelenski je rekao da se Ukrajina već priprema za diplomatske aktivnosti koje slijede naredne sedmice.

Podsjetio je da je Evropska unija potvrdila spremnost za otvaranje prvog klastera u pregovorima o pristupanju Ukrajine, ocijenivši da će to dati novi zamah procesu integracija.

- Učinili smo apsolutno sve za ovaj napredak i zahvalan sam svima koji su pomogli i svima koji rade za našu državu - poručio je Zelenski.

Naglasio je da s ukrajinske strane neće biti odgađanja niti zastoja u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Vijeće Evropske unije ove sedmice zvanično je pokrenulo proceduru za otvaranje Klastera 1 u pregovorima o pristupanju Ukrajine i Moldavije Evropskoj uniji, čime je napravljen novi korak u procesu proširenja.