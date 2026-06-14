Video / Manekenki (21) zaboravili pričvrstiti uže na bungee jumpingu, poginula je

Tragedija se dogodila na mostu Ponte do Eskeleto u Limeiri, u saveznoj državi Sao Paulo, a nesretna djevojka je neposredno prije skoka na društvenim mrežama objavljivala poruke pune uzbuđenja.

Dvadesetjednogodišnja manekenka Marija Eduarda Rodriges de Freitas (Maria Eduarda Rodrigues de Freitas) poginula je nakon pada s mosta visokog 40 metara u Brazilu, nakon što osoblje nije pričvrstilo bungee uže za njen sigurnosni pojas.

Snimak koji se proširio internetom prikazuje trenutak kada trojica instruktora podižu djevojku i guraju je s ruba mosta. Dok je padala, svjedoci su u panici počeli vikati: "Uže, ljudi, uže!"

Međutim, sigurnosno uže nije bilo pričvršćeno za nju, već je ostalo na mostu.

Samo nekoliko minuta prije kobnog pada, Marija Eduarda Rodriges de Freitas na svom Instagram profilu objavila je fotografije narukvica za skok.

- Ko je taj luđak koji me nagovorio da skočim s mosta? - napisala je u jednoj od objava.

Uhapšeno šest osoba

Hitne službe brzo su stigle na mjesto nesreće, ali su mogle samo konstatovati smrt mlade manekenke. Njeno tijelo prevezeno je na sudsku medicinu, dok su nadležni organi pokrenuli istragu kako bi utvrdili okolnosti tragedije i eventualnu odgovornost uključenih osoba.

Prema navodima lokalnih medija, na mjestu nesreće uhapšeno je šest osoba, a dvije su navodno pokušale pobjeći nakon tragedije. Policija istražuje da li je nemar doveo do smrtonosnog ishoda.

Pitanje sigurnosti

Mediji u Brazilu navode i da je u međuvremenu ugašen Instagram profil kompanije koja je organizovala skokove, kao i WhatsApp grupa putem koje su učesnici dobijali informacije o događaju.

Ovaj slučaj otvorio je i pitanje sigurnosti na mostu Ponte do Eskeleto. Vlasti Limeire najavile su tužbu protiv brazilske savezne vlade, tvrdeći da je javnosti omogućen pristup opasnoj lokaciji uprkos ranijim upozorenjima o mogućim rizicima.