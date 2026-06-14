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Iran zaprijetio nakon napada na Bejrut: "Stiže snažan odgovor"

Zločin cionističkog režima u naselju Dahije u Bejrutu još jednom je pokazao da su Sjedinjene Američke Države slabe i bez kredibiliteta, rekao je Azizi

Bejrut. AP

M. Až.

1 sat

Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi (Ebrahim Azizi) poručio je da će uslijediti snažan odgovor na današnji izraelski zračni napad na libansku prijestonicu Bejrut.

On je na mreži X naveo da događaji u bejrutskoj četvrti Dahije pokazuju slabost Sjedinjenih Američkih Država i njihovu nesposobnost da kontrolišu, kako je rekao, izraelski režim.

- Zločin cionističkog režima u naselju Dahije u Bejrutu još jednom je pokazao da su Sjedinjene Američke Države slabe i bez kredibiliteta, jer nisu u stanju da kontrolišu ovaj nelegitimni režim. Stiže snažan odgovor - napisao je Azizi.

U međuvremenu, proiranski pokret Hezbolah ispalio je iz Libana rakete i poslao dronove koji su eksplodirali na sjeveru Izraela, saopćile su Izraelske odbrambene snage (IDF).

Prema navodima IDF-a, jedna od raketa pala je u blizini naselja Neot Mordehaj, nedaleko od Kirjat Šmone.

Podsjetimo, u odvojenim izraelskim napadima na Bejrut i južni Liban poginulo je najmanje pet osoba, dok je 18 ranjeno. Iz izraelske vlade saopćeno je da su mete bili ciljevi Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da sporazum između Vašingtona i Teherana ostaje na putu ka potpisivanju, uprkos eskalaciji nasilja i najavama iranskog odgovora.

# IZRAEL
# LIBAN
# IRAN
# SAD
# BEJRUT
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