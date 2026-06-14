Iran zaprijetio nakon napada na Bejrut: "Stiže snažan odgovor"

Predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi (Ebrahim Azizi) poručio je da će uslijediti snažan odgovor na današnji izraelski zračni napad na libansku prijestonicu Bejrut.

On je na mreži X naveo da događaji u bejrutskoj četvrti Dahije pokazuju slabost Sjedinjenih Američkih Država i njihovu nesposobnost da kontrolišu, kako je rekao, izraelski režim.

- Zločin cionističkog režima u naselju Dahije u Bejrutu još jednom je pokazao da su Sjedinjene Američke Države slabe i bez kredibiliteta, jer nisu u stanju da kontrolišu ovaj nelegitimni režim. Stiže snažan odgovor - napisao je Azizi.

U međuvremenu, proiranski pokret Hezbolah ispalio je iz Libana rakete i poslao dronove koji su eksplodirali na sjeveru Izraela, saopćile su Izraelske odbrambene snage (IDF).