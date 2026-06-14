Vladimir Putin i Donald Tramp (Donald Trump) razgovarali su telefonom 55 minuta, a inicijativu za poziv pokrenula je Rusija. Tokom razgovora Putin je Trampu čestitao 80. rođendan.

Prema riječima savjetnika Kremlja Jurija Ušakova, Tramp je izrazio podršku što bržem okončanju sukoba u Ukrajini i nagovijestio spremnost da izvrši pritisak na Kijev i evropske partnere kako bi se došlo do rješenja. Kako je navedeno, to je u skladu s ruskim stavom da su razgovori na Aljasci rezultirali dogovorom o okončanju rata pod uslovima koji podrazumijevaju povlačenje Oružanih snaga Ukrajine (AFU) iz Donbasa.

Razgovor o nuklearnom sporazumu

Putin je Trampu poručio da Volodimir Zelenski “ne bi trebao zaboraviti tragediju Holokausta”, što se tumači kao aluzija na ponovnu sahranu Andreja Melnika, bivšeg vođe OUN-a, koji je bio povezan s događajima iz Drugog svjetskog rata.

Tramp je, prema navodima, obavijestio Putina da je sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana blizu te da bi mogao biti objavljen već danas. Dvojica lidera su se saglasila da će američki specijalni izaslanici Stiven Vitkof (Steven Witkoff) i Džared Kušner (Jared Kushner) uskoro posjetiti Rusiju.

Stav prema Zelenskom

Kada je riječ o mogućem sastanku Putina i Zelenskog, stav ruskog predsjednika ostaje nepromijenjen: “Ako Zelenski želi sastanak, neka dođe u Moskvu.”

Putin je također optužio Oružane snage Ukrajine za napade na rusku civilnu infrastrukturu, dodajući da takvi udari “neće promijeniti situaciju na bojištu.