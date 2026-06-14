Pakistanski premijer objavio da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum: Dogovoren trajni prekid vatre

U zvaničnom obraćanju, Šarif je zahvalio svim stranama uključenim u pregovore, naglašavajući ključnu ulogu regionalnih posrednika.

Prema njegovim riječima, obje strane su dogovorile trenutni i trajni prekid svih vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Svečana ceremonija potpisivanja sporazuma planirana je za petak, 19. juni, u Švicarskoj.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif saopćio je da je postignut istorijski mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran.

- Sa zadovoljstvom objavljujemo da je nakon intenzivnih razgovora postignut mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran. Obje strane su proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban. Zvanična ceremonija potpisivanja bit će održana u petak, 19. juna, u Švicarskoj. Zahvaljujemo Sjedinjenim Američkim Državama i Islamskoj Republici Iran na posvećenosti diplomatskom rješenju, kao i Kataru, Saudijskoj Arabiji i Turskoj na ulozi u posredovanju - naveo je Šarif na mreži X.

Iako je dogovor formalno postignut, pred diplomatama slijedi niz tehničkih sastanaka kako bi se definisala implementacija sporazuma.

Kako je najavljeno iz Islamabada, posrednici će u narednim danima održati više sastanaka koji će pripremiti teren za tehničke pregovore i zvaničnu ceremoniju potpisivanja.

"Završen sporazum"

Nedugo nakon objave iz Pakistana, oglasio se i američki predsjednik Donald Tramp na mreži Truth Social, poručivši da je sporazum zaključen i najavivši mjere koje, prema njegovim riječima, imaju globalni ekonomski značaj.

- Sporazum s Islamskom Republikom Iran je sada završen. Čestitke svima! Odobravam slobodan prolaz i otvaranje Hormuškog moreuza te nalažem ukidanje pomorske blokade Sjedinjenih Američkih Država. Brodovi svijeta, pokrenite motore. Neka nafta teče! - poručio je Tramp.

Ova objava je, prema ocjenama, dočekana kao značajno olakšanje u međunarodnoj zajednici, posebno u kontekstu višesedmičnih tenzija na Bliskom istoku.

Diplomatski napori Katara, Turske i Saudijske Arabije, uz posredovanje Pakistana, bili su ključni u finalizaciji dogovora, uprkos pokušajima da se pregovori dovedu u pitanje u završnoj fazi.