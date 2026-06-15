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Iran potvrdio da je postignut mirovni sporazum sa SAD

Tekst memoranduma o razumijevanju je konačno odobren, rekao je Garibabadi

Kazem Garibabadi. Platforma X

M. Až.

prije 44 minute

Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Garibabadi potvrdio je da je postignut mirovni sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

- Tekst memoranduma o razumijevanju je konačno odobren, a zvanično potpisivanje memoranduma održat će se u Švicarskoj u petak - rekao je Garibabadi u direktnom uključenju na iranskoj državnoj televiziji.

On je precizirao da će ukidanje američke pomorske blokade protiv Irana početi u noći između nedjelje i ponedjeljka, te da sporazum uključuje trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.

- Iran, uprkos memorandumu o rješavanju sukoba, i dalje ne vjeruje Sjedinjenim Američkim Državama i nastavit će da prati njihove akcije - naglasio je zamjenik ministra vanjskih poslova.

# IRAN
# SAD
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