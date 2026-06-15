Cure detalji sporazuma Irana i SAD: Nuklearni dogovor nije postignut, potpisivanje u petak

Nakon višemjesečne eskalacije i niza napetih pregovora, Sjedinjene Američke Države i Iran usaglasili su sporazum koji bi mogao označiti prekretnicu na Bliskom istoku. Dokument bi trebao biti potpisan u petak, 19. juna, u Švicarskoj, a iako obje strane tvrde da je dogovor postignut, njihova tumačenja pojedinih ključnih odredbi nisu potpuno usklađena.

Prema informacijama koje su do sada objavljene, sporazum prije svega predviđa prekid vatre i zaustavljanje sukoba u regiji. Iranski i pakistanski izvori tvrde da se dogovor odnosi i na Liban, što je, kako navode, bio jedan od glavnih zahtjeva Teherana.

Vašington se nije zvanično izjasnio o tom pitanju. Ipak, eventualna primjena prekida vatre u Libanu u velikoj mjeri zavisi od odluka Izraela i njegovog odnosa prema pokretu Hezbolah.

Američki predsjednik Donald Tramp saopćio je da će nakon potpisivanja sporazuma biti ukinuta pomorska blokada iranskih luka te da će Hormuški moreuz ponovo biti otvoren za međunarodni saobraćaj. Sličnu poruku poslale su i iranske vlasti, potvrdivši spremnost za otvaranje jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.