Cure detalji sporazuma Irana i SAD: Nuklearni dogovor nije postignut, potpisivanje u petak

Nakon višemjesečne eskalacije i niza napetih pregovora, Sjedinjene Američke Države i Iran usaglasili su sporazum koji bi mogao označiti prekretnicu na Bliskom istoku. Dokument bi trebao biti potpisan u petak, 19. juna, u Švicarskoj, a iako obje strane tvrde da je dogovor postignut, njihova tumačenja pojedinih ključnih odredbi nisu potpuno usklađena.
Prema informacijama koje su do sada objavljene, sporazum prije svega predviđa prekid vatre i zaustavljanje sukoba u regiji. Iranski i pakistanski izvori tvrde da se dogovor odnosi i na Liban, što je, kako navode, bio jedan od glavnih zahtjeva Teherana.
Vašington se nije zvanično izjasnio o tom pitanju. Ipak, eventualna primjena prekida vatre u Libanu u velikoj mjeri zavisi od odluka Izraela i njegovog odnosa prema pokretu Hezbolah.
Američki predsjednik Donald Tramp saopćio je da će nakon potpisivanja sporazuma biti ukinuta pomorska blokada iranskih luka te da će Hormuški moreuz ponovo biti otvoren za međunarodni saobraćaj. Sličnu poruku poslale su i iranske vlasti, potvrdivši spremnost za otvaranje jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.
Tramp je naglasio da bi sporazum trebao garantirati trajnu slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz, što se smatra važnim korakom za stabilizaciju globalnog energetskog tržišta. Reakcija je bila trenutna – cijene nafte pale su za oko četiri posto odmah nakon objave dogovora.
Ipak, pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje otvoreno. Američka strana već duže vrijeme insistira na ograničavanju nuklearnih aktivnosti Teherana, dok iz Irana poručuju da bi razgovori o toj temi mogli početi tek nakon što SAD odblokiraju zamrznuta finansijska sredstva. Američki zvaničnici odbacili su takvo tumačenje i poručili da ono nije dio postignutog sporazuma.
Uprkos različitim pogledima na pojedine detalje, i Vašington i Teheran predstavljaju dogovor kao veliki diplomatski uspjeh. Vijest o postizanju sporazuma prvi je zvanično objavio pakistanski premijer Šehbaz Šarif nakon četrnaestosatnih pregovora u Teheranu, ističući da je riječ o pozitivnom ishodu koji donosi olakšanje ne samo regiji nego i međunarodnoj zajednici. Prema njegovim riječima, razgovori o provedbi i detaljima sporazuma bit će nastavljeni u Švicarskoj tokom narednih dana.