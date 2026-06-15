Tramp nakon sporazuma s Iranom: Neka nafta poteče

Nakon što su SAD i Iran postigli dogovor, predsjednik SAD Donald Tramp poručio je na društvenim mrežama "neka nafata poteče".

U intervjuu za New York Times je kazao da sporazum osigurava da Hormuški moreuze bude trajno bez naplate prolaza.

Ostao je pri tvrdnji da je njegova odluka o napadu na Iran "preoblikovala Bliski istok u korist Amerike".

Američki potpredsjednik Džej Di Vens rekao je za Fox News da sporazum ima potencijal "temeljno transformirati Bliski istok za sljedećih 50 godina".

Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš pozdravio je sporazum kao "ključan korak prema mirnom rješenju sukoba". Čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke i Italije u zajedničkoj su izjavi poručili da će iskoristiti "ovaj trenutak prilike za obnovu regionalne stabilnosti".

Pohvale su stigle i od japanske premijerke Sanae Takaiči, australskog premijera Entonija Albanezea i novozelandskog ministra vanjskih poslova Vinstona Petersa. S druge strane, američki senator Lindzi Grem izrazio je zadovoljstvo, ali i "određenu zabrinutost" jer se "čini da se iransko viđenje sporazuma razlikuje od onoga što tvrdi američki pregovarački tim".