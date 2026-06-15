Poruke iz Irana nakon dogovora sa SAD-om: "Liban je dio mirovnog sporazuma"

Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost saopćilo je da će Memorandum o razumijevanju, koji su Teheran i Vašington (Washington) predstavili u ponedjeljak ujutro, dovesti do završetka sukoba na svim ratištima, uključujući i područje Libana.

U saopćenju objavljenom u nedjelju navečer, Sekretarijat Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC) naveo je da je Iran, pod vođstvom ajatolaha Alija Hameneija i uz podršku naroda te angažman svojih oružanih snaga, završio višemjesečne intenzivne i zahtjevne pregovore.

Pomorska blokada

- Na osnovu odobrenja Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, tekst memoranduma o razumijevanju koji se odnosi na pregovore o okončanju rata (islamabadski pregovori) između Irana i Sjedinjenih Američkih Država finaliziran je 15. juna u večernjim satima. U skladu s postignutim dogovorima, rat i vojne operacije na svim frontovima, uključujući Liban, odmah i trajno se okončavaju. Također, pomorska blokada Irana odmah i u potpunosti prestaje važiti - kazali su.

Sekretarijat SNSC-a dodao je da će Memorandum o razumijevanju zvanično biti potpisan u petak, 19. juna u Švicarskoj, prenosi Press TV.

Pregovori o konačnom sporazumu bit će odgođeni dok druga strana ne ispuni svoje obaveze predviđene memorandumom, navodi se u saopćenju.

U saopćenju je izražena zahvalnost Pakistanu i Kataru na njihovim posredničkim naporima.

Centralni štab Hatam al-Anbija (Khatam al-Anbija) (iranske vojske) pohvalio je otpor naroda Islamske Republike Iran zbog, kako je navedeno, veličanstvene pobjede. Također je odao priznanje pripadnicima oružanih snaga, kao i frontu otpora, za njihovu "nepokolebljivu odlučnost" tokom više od 100 dana rata.

Nesalomiva prepreka

- Uz milost Uzvišenog Boga i pod komandom vođe Islamske revolucije, iranski narod i njegovi borci dokazali su da jadni američki i cionistički neprijatelji nemaju drugog izbora osim da prihvate poraz i predaju - navodi se u saopćenju.

Vrhovna vojna komanda dodatno je istaknula da "božanska i čelična volja" iranske nacije sada predstavlja "nesalomivu prepreku" svim oblicima agresije, pokazujući da put otpora ostaje jedini put do pobjede.

Saopćenje je objavljeno nedugo nakon što je Iran saopćio da je Memorandum o razumijevanju (MoU) između Irana i Sjedinjenih Američkih Država finaliziran te da će zvanično biti potpisan u petak u Švicarskoj.