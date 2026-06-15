Počinje samit G7: Makron stigao u Evijan, demonstracije u Ženevi eskalirale

Francuski predsjednik Emmanuel Makron (Macron) doputovao je sinoć u Evijan le Ben (Evian-les-Bains), gdje će danas biti otvoren samit Grupe sedam najrazvijenijih industrijskih zemalja svijeta (G7). Istovremeno su u Ženevi, u blizini sjedišta Ujedinjenih naroda, izbili sukobi između demonstranata i policije tokom protesta.

Makron će danas ugostiti lidere Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Kanade, Italije, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva, objavili su francuski mediji.

Teme samita

Rat u Ukrajini i situacija na Bliskom istoku bit će među glavnim temama razgovora na samitu, kojem će prisustvovati i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, kao i lideri zemalja Perzijskog zaljeva i Egipta.

Uoči početka sastanka, oko 15.000 ljudi okupilo se na protestima u Ženevi, koja je udaljena svega nekoliko desetina kilometara od Evijan le Bena, u susjednoj Švicarskoj.

Sukobi demonstranata

Demonstracije, organizovane na poziv koalicije No-G7, u početku su protekle mirno, ali je pred sam kraj došlo do sukoba i nereda.

Demonstranti su bacali flaše, kamenje, komade cementa i petarde na policiju, koja je odgovorila suzavcem.

Koalicija No-G7, koja se sastoji od oko 200 udruženja, organizacija i sindikata, pozvala je na "međunarodni odgovor" na politike koje promoviše G7 i osudila "fašizam i imperijalizam" te grupe.